AMD Ryzen 7 5800X3D будет доступен к концу марта

Новые процессоры AMD Ryzen 7 5800X3D начали отгружать с заводов. Надежный источник информации, заявляет, что 5800X3D отгружены, и первая розничная партия этих процессоров может появиться на рынках к концу месяца (конец марта 2022 года). 5800X3D — первый клиентский процессор с трехмерной многоядерной конструкцией кристаллов. AMD представляет новый вертикальный 3D-кэш — 64-мегабайтное дополнение к 32-мегабайтному встроенному кешу процессора, который работает непрерывно как 96-мегабайтный кэш L3, к которому может получить доступ каждое из восьми ядер процессора «Zen 3». Судя по всему, «Zen 3» с вертикальным 3D-кэшем имеет значительный прирост производительности.