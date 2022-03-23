AMD Ryzen 7 5800X3D на 9% быстрее, чем 5800X

Неизвестный пользователь имеющий доступ к образцу процессора AMD Ryzen 7 5800X3D, опубликовал некоторые из первых показателей производительности Geekbench 5 для чипа, где он оказался в среднем на 9% быстрее, чем Ryzen 7 5800X. AMD заявила, что 5800X3D является «самым быстрым игровым процессором в мире» с технологией 3D Vertical Cache (3D V-cache), обеспечивающей повышение игровой производительности по сравнению с 5800X нового поколения, несмотря на то, что он основан на той же микроархитектуре «Zen 3». Показано, что Ryzen 7 5800X3D набирает 1633 балла 1T и 11250 баллов nT за один прогон и 1637/11198 баллов в другом; в сочетании с 32 ГБ двухканальной памяти DDR4-3200.

Это на 9% быстрее, чем типичный результат 5800X в этом же тесте. Собственные заявления AMD о производительности в играх показывают, что 5800X3D показывает прирост производительности более чем на 20% по сравнению с 5800X, сокращая разрыв с Intel Core i9-12900K. Технология 3D V-cache дебютировала ранее на этой неделе в процессорах EPYC «Milan-X», где дополнительный кэш обеспечивает огромный прирост производительности для приложений с большими наборами данных. AMD не слишком хвастается многопоточной производительностью 5800X3D, потому что это, в конечном счете, 8-ядерный/16-поточный процессор, который обязательно проиграет Ryzen 9 5900X/5950X и i9-12900K.