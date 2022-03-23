AMD Ryzen 7 5800X3D на 9% быстрее, чем 5800X

Неизвестный пользователь имеющий доступ к образцу процессора AMD Ryzen 7 5800X3D, опубликовал некоторые из первых показателей производительности Geekbench 5 для чипа, где он оказался в среднем на 9% быстрее, чем Ryzen 7 5800X. AMD заявила, что 5800X3D является «самым быстрым игровым процессором в мире» с технологией 3D Vertical Cache (3D V-cache), обеспечивающей повышение игровой производительности по сравнению с 5800X нового поколения, несмотря на то, что он основан на той же микроархитектуре «Zen 3». Показано, что Ryzen 7 5800X3D набирает 1633 балла 1T и 11250 баллов nT за один прогон и 1637/11198 баллов в другом; в сочетании с 32 ГБ двухканальной памяти DDR4-3200.

Это на 9% быстрее, чем типичный результат 5800X в этом же тесте. Собственные заявления AMD о производительности в играх показывают, что 5800X3D показывает прирост производительности более чем на 20% по сравнению с 5800X, сокращая разрыв с Intel Core i9-12900K. Технология 3D V-cache дебютировала ранее на этой неделе в процессорах EPYC «Milan-X», где дополнительный кэш обеспечивает огромный прирост производительности для приложений с большими наборами данных. AMD не слишком хвастается многопоточной производительностью 5800X3D, потому что это, в конечном счете, 8-ядерный/16-поточный процессор, который обязательно проиграет Ryzen 9 5900X/5950X и i9-12900K.

Комментарии и отзывы AMD Ryzen 7 5800X3D
Intel готовит процессоры Meteor Lake с мощной графикой…
Intel готовит процессоры Meteor Lake с мощной графикойУ Intel совершенно дикие планы на будущую процессорную графику, и все это начнется с Meteor Lake в 2023 г…
Ожидается, что доля MediaTek на рынке чипов для смартфонов в…
Ожидается, что доля MediaTek на рынке чипов для смартфонов вMediaTek достигла рекордной выручки в размере 17,6 млрд долларов в 2021 году, при этом операционная маржа…
Intel обновляет технологическую дорожную карту с процессорам…
Intel обновляет технологическую дорожную карту с процессорамНа встрече инвесторов Intel в 2022 году главный исполнительный директор Пэт Гелсингер и бизнес-лидеры Int…
Ampere и Rigetti ускорят гибридные квантовые вычисления в ср…
Ampere и Rigetti ускорят гибридные квантовые вычисления в срAmpere Computing и Rigetti Computing сегодня объявили о стратегическом партнерстве для создания гибридных…
Intel станет первым производителем процессоров, предлагающим…
Intel станет первым производителем процессоров, предлагающимIntel работает над новой первоклассной линейкой мобильных устройств с флагманским процессором Core i9-129…
Intel представила чипы Alder Lake для тонких ноутбуков…
Intel представила чипы Alder Lake для тонких ноутбуковIntel представила первую волну своих чипов Alder Lake 12-го поколения на выставке CES 2022, но только для…
Запуск чипсета Exynos 2200 отложен…
Запуск чипсета Exynos 2200 отложенSamsung Semiconductor должна была представить Exynos 2200 11 января, но источник информации сообщает, что…
Google нанимает экспертов по созданию новых камер для чипов …
Google нанимает экспертов по созданию новых камер для чипов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro имеют одну из лучших камер среди современных устройств Android, что является…
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor