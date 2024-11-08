AMD Ryzen 7 9800X3D раскупили в день релиза

Самый производительный в мире игровой процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, судя по информации от инсайдеров, распродан во всех крупных магазинах по всему миру из-за огромного спроса со стороны геймеров. И это при том, что AMD выпустила свой процессор-блокбастер Ryzen 7 9800X3D только вчера — до этого его просто не было в продаже. Но так как ранее данный процессор получил отличные отзывы от журналистов, популярность чипа оказалась настолько высокой, что его сейчас просто нет на складах крупнейших ритейлеров. Например, в США основные торговые площадки вроде Newegg, Amazon, BestBuy, Microcenter и B&H сообщают, что процессора нет в наличии — все доступные запасы были распроданы буквально в мгновение ока.

Аналогичная же ситуация наблюдается в Великобритании, ЕС и странах Азии, где процессор также отсутствует на складе. По данным специалистов, следующая партия чипов ожидается 12 ноября, но она уже предзаказана из-за огромного количества желающих купить Ryzen 7 9800X3D. И, естественно, на площадках вроде eBay уже можно найти различные объявления по продаже AMD Ryzen 7 9800X3D от перекупщиков. И у них цена, естественно, выше. Если официальная цена процессора составляет 479 долларов, то на eBay его продают по цене в 700 долларов и выше. Естественно, покупать его за такие большие деньги не стоит — просто стоит подождать, пока процессоры будут в наличии или оформить предварительный заказ. Не стоит поощрять перекупщиков, которые навариваются на потенциальных покупателях.
Intel Core Ultra 200V теперь отличаются только по тактовой ч…
В последнее время на просторах интернета появляется всё больше информации о том, какими будут процессоры …
AMD Ryzen 9000 X3D поступят в продажу 7 ноября…
Сегодня компания AMD официально анонсировала свои первые десктопные процессоры из линейки X3D, построенны…
Intel Xeon 6 6980P отлично справляется с ИИ-технологиями…
В недавнем пресс-релизе компания Intel официально продемонстрировала возможности своих будущих процессоро…
Intel Core Ultra 9 285K протестировали в играх…
Как оказалось, компания Intel наконец-то решила проблему с отказом и высоким энергопотреблением своих нас…
Акции AMD упали на 7% из-за плохих прогнозов на конец года…
Акции компании AMD упали на 7% после публикации прогноза компании на четвёртый квартал текущего финансово…
Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon X Plus…
Как и обещали инсайдеры, сегодня на выставке IFA 2024 компания Qualcomm официально представила новый 8-яд…
Intel Core Ultra 9 285K и другие процессоры новой серии пред…
Intel, по информации достаточно надёжных инсайдеров, планирует представить свои новые десктопные процессо…
Intel Arc 140V протестировали в бенчмарке…
Интегрированная графика Intel Arc 140V, оснащённая ядрами Xe2, была протестирована в бенчмарке CompuBench…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor