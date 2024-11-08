AMD Ryzen 7 9800X3D раскупили в день релиза

Самый производительный в мире игровой процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, судя по информации от инсайдеров, распродан во всех крупных магазинах по всему миру из-за огромного спроса со стороны геймеров. И это при том, что AMD выпустила свой процессор-блокбастер Ryzen 7 9800X3D только вчера — до этого его просто не было в продаже. Но так как ранее данный процессор получил отличные отзывы от журналистов, популярность чипа оказалась настолько высокой, что его сейчас просто нет на складах крупнейших ритейлеров. Например, в США основные торговые площадки вроде Newegg, Amazon, BestBuy, Microcenter и B&H сообщают, что процессора нет в наличии — все доступные запасы были распроданы буквально в мгновение ока.

Аналогичная же ситуация наблюдается в Великобритании, ЕС и странах Азии, где процессор также отсутствует на складе. По данным специалистов, следующая партия чипов ожидается 12 ноября, но она уже предзаказана из-за огромного количества желающих купить Ryzen 7 9800X3D. И, естественно, на площадках вроде eBay уже можно найти различные объявления по продаже AMD Ryzen 7 9800X3D от перекупщиков. И у них цена, естественно, выше. Если официальная цена процессора составляет 479 долларов, то на eBay его продают по цене в 700 долларов и выше. Естественно, покупать его за такие большие деньги не стоит — просто стоит подождать, пока процессоры будут в наличии или оформить предварительный заказ. Не стоит поощрять перекупщиков, которые навариваются на потенциальных покупателях.