AMD Ryzen 7 9800X3D столкнулся с дефицитом

Десктопный процессор AMD Ryzen 7 9800X3D на данный момент является лучшим игровым чипом на рынке, и команда AMD, видимо, понимая, что смогла обойти конкурентов, начинает достаточно активно рекламировать своё решение, противопоставляя его лучшим моделям от AMD. Например, в пресс-материала компании процессор AMD Ryzen 7 9800X3D представлен как альтернатива лучшим игровым процессорам Intel вроде Core i9-14900KS и Core i9-14900K. И это вполне логично, учитывая, что Core Ultra 9 285K сильно уступает им и сравнивать новинку с данным процессором просто нет смысла — все и так понимают, что он просто провальный. При этом Ryzen 7 9800X3D в среднем на 8% мощнее при разрешении 1080p по сравнению с предыдущим лидером Ryzen 7 7800X3D, хотя в 4К-разрешении разница в частоте кадров уже менее заметна.

Основной проблемой Ryzen 7 9800X3D сейчас является доступность — из-за повышенного спроса несколько розничных продавцов либо сняли его с продажи, либо перевели на предзаказы. И это не локальная проблема, а довольно крупный дефицит по всему миру. Кроме того, дефицит во многом станет проблемой на фоне «Чёрной пятницы», когда многие захотят купить себе новый процессор для игр, но просто не смогут этого реализовать. Возможно, компании AMD стоит в срочном порядке наращивать производство новых чипов, чтобы удовлетворить запросы потребителей и захватить ещё большую долю рынка. Особенно с учётом того, что у Intel просто нет чего-то, чтобы ответить свежему лидеру.