AMD Ryzen 7 9850X3D будут продавать в комплекте с ОЗУ

На прошлой неделе AMD раскрыла дополнительные детали о Ryzen 7 9850X3D, официально подтвердив рекомендованную цену в 499 долларов и дату запуска 29 января. Но, конечно, этот десктопный игровой процессор с 8 ядрами и технологией 3D V-Cache выходит не в самое удачное время. Продолжающийся кризис поставок компьютерной памяти вынудил многих производителей пересматривать свои планы, и некоторые ключевые игроки рынка даже вернулись к более старым линейкам продукции. В результате этих нестандартных условий произошло возрождение памяти DDR4 — этот, пусть и устаревший, но всё ещё актуальный, стандарт уже заметно подорожал, хотя и не так сильно, как более современная DDR5.

Соответственно, чтобы сохранить спрос на релизе, в Китае компания AMD совместно с партнёрами по «железу» пошла на необычный шаг, начав комплектовать совершенно новый OEM-вариант Ryzen 7 9850X3D набором памяти DDR5 объёмом 32 ГБ (2 по 16 ГБ), а также воздушным кулером для процессора. Фотографии боксовой версии такого комплекта появились на Bilibili. Судя по ним, речь идёт о региональном эксклюзиве, в который входят новейший представитель семейства процессоров Granite Ridge от AMD, память V-Color Manta XFinity+ OLED DDR5 и белый башенный кулер Cooler Master HYPER 612 APEX Pro. Точные характеристики набора памяти от V-Color на фото не указаны, но память в любом случае дорогая и достаточно быстрая. И это предоставит пользователям, в теории, купить комплект по более выгодной цене.