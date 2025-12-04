Официально: POCO C85 5G представят 9 декабря

Бренд POCO объявил, что уже 9 декабря в Индии будет представлен бюджетный смартфон C85 5G. Производитель подтвердил наличие аккумулятора ёмкостью 6000 мАч, поддержки 33-Вт проводной и 10-Вт обратной проводной зарядок, а также сдвоенной основной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп.

Напомним, что представленный ранее POCO C85 (4G) оснащается 12-нанометровым процессором MediaTek Helio G81 Ultra с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Mali-G52 MC2, 6,9-дюймовым экраном с разрешением HD+, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 810 нит, слотом для карты памяти microSD, 50-Мп основной и 8-Мп селфи-камерами, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, корпусом толщиной 8,2 мм и защитой от влаги и пыли по стандарту IP64.