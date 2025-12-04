Официально: POCO C85 5G представят 9 декабря

Бренд POCO объявил, что уже 9 декабря в Индии будет представлен бюджетный смартфон C85 5G. Производитель подтвердил наличие аккумулятора ёмкостью 6000 мАч, поддержки 33-Вт проводной и 10-Вт обратной проводной зарядок, а также сдвоенной основной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп.

Напомним, что представленный ранее POCO C85 (4G) оснащается 12-нанометровым процессором MediaTek Helio G81 Ultra с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Mali-G52 MC2, 6,9-дюймовым экраном с разрешением HD+, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 810 нит, слотом для карты памяти microSD, 50-Мп основной и 8-Мп селфи-камерами, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, корпусом толщиной 8,2 мм и защитой от влаги и пыли по стандарту IP64.
Honda представила беспилотную газонокосилку…
Японская компания Honda представит новую серию аккумуляторных газонокосилок ProZision на выставке Equip E…
Складной флагман Samsung W26 готов к выходу …
Компания Samsung объявила, что презентация смартфонов серии W26 состоится в Китае 11 октября. Предполагае…
Android Auto получил интеграцию с Gemini…
Google предлагает забыть о привычном Google Assistant — теперь в Android Auto появится новый ассистент. К…
Эксперты неожиданно выбрали наушники Anker в качестве лучших…
Издание Wired провело слепое тестирование шести моделей полноразмерных наушников с участием четырех профе…
Сезонность шумоизоляции авто: секреты мастера…
Привет! Меня зовут Виктор, работаю мастером по шумоизоляции в студии …
Обзор ETENWOLF ZEPHYR S3. Портативный автомобильный компрессорОбзор ETENWOLF ZEPHYR S3. Портативный автомобильный компрессор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor