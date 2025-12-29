MediaTek разрабатывает процессор для авто

Со стороны MediaTek в проект привнесены передовые вычислительные возможности, включая гетерогенную архитектуру с выделенными ИИ и NPU-ускорителями, а также современный процессор обработки изображений, оптимизированный для задач ADAS. Платформа поддерживает слияние данных с нескольких типов датчиков, включая камеры, радары и лидары, и использует продвинутые конвейеры компьютерного зрения, доработанные с учётом прикладного опыта DENSO в автомобильной сфере. Дополнительным преимуществом совместного решения является повышение качества проектирования и сокращение сроков вывода продуктов на рынок. В теории, новые платформы данных компаний можно будет выводить в релиз гораздо быстрее, чем раньше, особенно если им удастся найти клиентов, готовых к интеграции передовых систем на кристалле. Звучит весьма интересно — особенно на фоне застоя на рынке авто.