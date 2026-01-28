Мощный смартфон Redmi Turbo 5 порадует ценой

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о характеристиках смартфона Redmi Turbo 5, который будет представлен уже 29 января вместе со старшей моделью Turbo 5 Max. Производитель подтвердил наличие 6,59-дюймового OLED-экрана с пиковой яркостью 3500 нит, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8500-Ultra, быстрой оперативной памяти LPDDR5X Ultra, флеш-памяти UFS 4.1, новой 3D-системы охлаждения с герметичным циркуляционным насосом, игрового движка Rage Engine, батареи ёмкостью 7560 мАч, поддержки 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, металлической рамки корпуса, стеклянной тыльной панели и защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K. При этом, цена базовой конфигурации в Китае не превысит эквивалента 290 долларов.