Мощный смартфон Redmi Turbo 5 порадует ценой

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о характеристиках смартфона Redmi Turbo 5, который будет представлен уже 29 января вместе со старшей моделью Turbo 5 Max. Производитель подтвердил наличие 6,59-дюймового OLED-экрана с пиковой яркостью 3500 нит, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8500-Ultra, быстрой оперативной памяти LPDDR5X Ultra, флеш-памяти UFS 4.1, новой 3D-системы охлаждения с герметичным циркуляционным насосом, игрового движка Rage Engine, батареи ёмкостью 7560 мАч, поддержки 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, металлической рамки корпуса, стеклянной тыльной панели и защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K. При этом, цена базовой конфигурации в Китае не превысит эквивалента 290 долларов.

AMD Ryzen 7 9850X3D будут продавать в комплекте с ОЗУ…
На прошлой неделе AMD раскрыла дополнительные детали о Ryzen 7 9850X3D, официально подтвердив рекомендова…
MediaTek разрабатывает процессор для авто…
Компания MediaTek, известный производитель мобильных чипов, официально объявила о тесном сотрудничестве с…
Mercedes-Benz отказывается от беспилотных авто…
Компания Mercedes-Benz приостанавливает внедрение системы Drive Pilot — условно автоматизированной функци…
Android Auto получил интеграцию с Gemini…
Google предлагает забыть о привычном Google Assistant — теперь в Android Auto появится новый ассистент. К…
Официально: POCO C85 5G представят 9 декабря…
Бренд POCO объявил, что уже 9 декабря в Индии будет представлен бюджетный смартфон C85 5G. Производитель …
Обзор ETENWOLF ZEPHYR S3. Портативный автомобильный компрессорОбзор ETENWOLF ZEPHYR S3. Портативный автомобильный компрессор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor