Mercedes-Benz отказывается от беспилотных авто

Компания Mercedes-Benz приостанавливает внедрение системы Drive Pilot — условно автоматизированной функции вождения с возможностью «убрать взгляд с дороги», которая была доступна в Европе и США. Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, обновлённый S-Class, выход которого запланирован на конец этого месяца, не получит систему автономности 3 уровня. Mercedes стала одним из первых автопроизводителей, предложивших клиентам систему автономного вождения 3 уровня, запустив Drive Pilot осенью 2023 года на электрическом седане EQS и бензиновом S-Class. В условиях дорожных заторов на автомагистралях при скорости до 40 км/час система Drive Pilot обеспечивала движение без участия рук и без необходимости следить за дорогой, позволяя водителю отвлекаться, например, на игру или просмотр фильма.

Это был заметный шаг вперёд по сравнению с системами 2 уровня вроде Tesla Autopilot и Full Self-Driving. Теперь же Mercedes заявляет, что временно отказывается от этой функции, объясняя решение умеренным спросом и высокими затратами на разработку и производство технологии. Дополнительно компания готовится к запуску новой системы 2 уровня под названием Drive Pilot Assist, которая начнёт распространяться уже в этом году. По возможностям она близка к Full Self-Driving от Tesla, может использоваться в городских условиях, но требует от водителя постоянного внимания на дорогу. Видимо, беспилотные автомобили не такие уж популярные, как многим кажется.
