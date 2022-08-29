AMD Ryzen 7000 представят уже сегодня

До полного представления процессоров AMD Ryzen 7000 «Zen 4» для настольных ПК и платформы материнских плат AM5 осталось менее 24 часов. По словам самой AMD, презентация состоится 29 августа в 13:00 по московскому времени. Согласно пресс-релизу, опубликованному AMD, мероприятие будет посвящено продуктам для ПК следующего поколения, в основном процессорам AMD Ryzen 7000 «Zen 4», совершенно новой платформе AM5 и памяти DDR5 EXPO DRAM, которая будет играть не менее важную роль. Теперь вокруг этого события возникла некоторая путаница, поэтому мы внесем ясность. Мероприятие будет посвящено исключительно спецификациям, ценам и дате начала продаж будущих продуктов. Продукты будут объявлены, но они не поступят в продажу до сентября.

Согласно нашему предыдущему отчету, процессоры AMD Ryzen 7000 «Zen 4» для настольных ПК планировалось запустить 15 сентября, на что также указали производители материнских плат, однако даты, возможно, изменились, и продажи были перенесены до 27 сентября. То есть с момента официального анонса пройдет примерно месяц до того, как процессоры появятся в официальной продаже Но поскольку AMD подтверждает одну из своих предыдущих дат, о которой мы впервые сообщили ранее в этом месяце, вполне возможно, что компания придерживается своего первоначального плана запуска, который был бы полезен для потребителей. Соответственно, представители красной компанды могут начать продажи своих чипов в тот же день, когда Intel представляет свои настольные процессоры Raptor Lake 13-го поколения.