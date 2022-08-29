AMD Ryzen 7000 представят уже сегодня

Согласно нашему предыдущему отчету, процессоры AMD Ryzen 7000 «Zen 4» для настольных ПК планировалось запустить 15 сентября, на что также указали производители материнских плат, однако даты, возможно, изменились, и продажи были перенесены до 27 сентября. То есть с момента официального анонса пройдет примерно месяц до того, как процессоры появятся в официальной продаже Но поскольку AMD подтверждает одну из своих предыдущих дат, о которой мы впервые сообщили ранее в этом месяце, вполне возможно, что компания придерживается своего первоначального плана запуска, который был бы полезен для потребителей. Соответственно, представители красной компанды могут начать продажи своих чипов в тот же день, когда Intel представляет свои настольные процессоры Raptor Lake 13-го поколения.