AMD Ryzen 9 3900X дешевле конкурента

Если вы следите за рынком компьютерных компонентов, то знаете, что совсем недавно компания Intel представила свое новое поколение процессоров, которые обладают определенными преимуществами по сравнению с конкурентами. Однако у AMD есть на это вполне резонный ответ — процессор AMD Ryzen 9 3900X, который является прямым конкурентом для флагманского процессора Intel стоит на сто долларов дешевле, а это, на секундочку, целая треть от стоимости. То есть, данный процессор и правда имеет преимущество перед конкурентом, так как при покупке пользователь всегда смотрит в сторону цены, а она у «красных» на текущий момент более привлекательная. Кроме того, материнская плата под AMD Ryzen 9 3900X стоит намного дешевле, чем под Intel.