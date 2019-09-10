AMD Ryzen 9 3950X готовится к продаже

В сети появилась информация о том, что процессор AMD Ryzen 9 3950X поступит в продажу уже в сентябре этого года, так что если вы собираетесь собирать компьютер, то самое время приостановить процесс и подождать, пока продукт отправится в продажу. Сейчас говорить о том, какая мощность будет у AMD Ryzen 9 3950X, еще рано, ведь модель не протестировали в синтетике. Но, у процессора будет шестнадцать вычислительных ядер, достаточно высокая тактовая частота и приличная производительность как в играх, так и в программах. Про стоимость нового процессора тоже довольно трудно говорить, так как на сайте указана цена в 999, но в какой именно валюте она указана не сообщается. Вероятно, в долларах, но гадать об этом мы не будем. Дождемся уже релиза.