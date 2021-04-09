AMD Ryzen 9 5900 оказался лишь на 7% слабее X-версии

В последнее время пользователи стали все чаще замечать тот факт, что некоторые процессоры, которые продаются производителем как флагманские, на самом деле обладают достаточно слабым преимуществом по сравнению с более доступными конкурентами. И теперь оказалось, что AMD Ryzen 9 5900 всего на 7% уступает AMD Ryzen 9 5900X в плане производительности, хотя разница в стоимости между этими продуктами весьма внушительная, да и если первый процессор является базой флагманского дивизиона, то AMD Ryzen 9 5900X можно смело назвать топовым решением производителя на текущий момент. И, если честно, разница в производительности настолько мизерная, что смысла тратить больше денег на Х-версию просто нет, так как эти деньги не окупят себя.

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