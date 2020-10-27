AMD Ryzen 9 5950X оказался очень мощным

Длительное время на просторах интернета обсуждали новости о новом процессоре AMD Ryzen 9 5950X, который вроде как должен был предоставить пользователю невероятную производительность. Стоит сказать, что это процессор не для игр или развлечений, а для работы с тяжелым контентом. Теперь появились в сети первые слитые результаты тестов из синтетического бенчмарка, которые показали, что данный процессор в два раза мощнее Intel Core i9-10900K. Конечно, стоит сказать, что это не совсем разумное сравнение, ведь одно дело синтетические тесты, а совсем другое — реальные сценарии использования устройства. Пока что нам точно ясно, что данный процессор и правда будет мощным, но говорить о двукратном преимуществе пока что рано.