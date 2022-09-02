AMD Ryzen 9 7950X протестировали в бенчмарке

Последние тесты флагманского процессора AMD Ryzen 9 7950X с 16 ядрами просочились в сеть из статистики Cinebench R23. AMD Ryzen 9 7950X — это флагманский процессор Zen 4 по цене 699 долларов, предназначенный для конкуренции с Intel Core i9-12900K 12-го поколения и Core i9-13900K 13-го поколения, и который скоро будет запущен в продажу. Бенчмарк процессора просочился на форумы Baidu и они выглядят весьма неплохо. По словам инсайдера, процессор представляет собой чип, близкий к розничному, с базовой тактовой частотой 4,5 ГГц, тактовой частотой 5,7 ГГц в режиме разгона и тактовой частотой всех ядер 5,0 ГГц. Чип работал с тактовой частотой по умолчанию и напряжением 1,48 В на материнской плате Gigabyte AORUS X670E Xtreme с 16 ГБ памяти DDR5-5600.

Пользователь сообщает, что плата будет стоить около 4999 юаней или около 700 долларов, так что комплектация тестового стенда достаточно внушительная. Что касается кэш-памяти, то процессор поставляется с 80 МБ, из которых 64 МБ из L3 (32 МБ на CCD) и 16 МБ из L2 (1 МБ на ядро). Флагман будет стоить 699 долларов США, что означает, что он будет стоить немного выше, чем Core i9-12900K, предлагая значительный скачок производительности в многопоточных приложениях, таких как Chaos V-Ray, до + 57%. Правда, стоит отметить, что добиться такой производительности удалось на крайне дорогой материнской плате с памятью DDR5, которая тоже стоит достаточно дорого. Так что далеко не у всех получится завладеть такой производительностью.
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