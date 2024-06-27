AMD Ryzen 9 9950X оказался на 55% мощнее Intel Core i9-13900K

Если верить официальной информации от компании AMD, новые процессоры производителя будут официально представлены уже 31 июля, то есть через месяц. Эти процессоры будут работать на новой микроархитектуре Zen 5, которая, по словам множества экспертов из данной области, не должна дать существенного прироста производительности по сравнению с процессорами текущего поколения, потому что AMD хочет сфокусироваться на следующем поколении чипов, а Zen 5 выпускают просто потому, что нужно дать ответ чипам компании Intel. При этом вчера в интернете появились новости о том, что процессор AMD Ryzen 9 9950X был протестирован в неком синтетическом бенчмарке, где он показал крайне высокую производительность. Правда, стоит понимать, что бенчмарк не является доказательством реальной производительности процессора.

Но по этой информации новый флагманский процессор компании AMD оказался на 55% мощнее процессора Intel Core i9-13900K, что на самом деле весьма неплохой результат. Нужно понимать, что такого уровня процессоры демонстрирую пиковую производительность в любых сценариях, и если AMD смогла на 55% обойти своего оппонента, то это настоящая победа. Правда, почему-то новый процессор AMD Ryzen 9 9950X сравнивают с Intel Core i9-13900K, а не с новым Intel Core i9-14900K, который заметно мощнее своего предшественника. Возможно, это связано с тем, что у инсайдера просто не было под рукой конкретного процессора, либо же это очередной слив информации ради маркетинга.