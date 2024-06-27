AMD Ryzen 9 9950X оказался на 55% мощнее Intel Core i9-13900K

Если верить официальной информации от компании AMD, новые процессоры производителя будут официально представлены уже 31 июля, то есть через месяц. Эти процессоры будут работать на новой микроархитектуре Zen 5, которая, по словам множества экспертов из данной области, не должна дать существенного прироста производительности по сравнению с процессорами текущего поколения, потому что AMD хочет сфокусироваться на следующем поколении чипов, а Zen 5 выпускают просто потому, что нужно дать ответ чипам компании Intel. При этом вчера в интернете появились новости о том, что процессор AMD Ryzen 9 9950X был протестирован в неком синтетическом бенчмарке, где он показал крайне высокую производительность. Правда, стоит понимать, что бенчмарк не является доказательством реальной производительности процессора.

Но по этой информации новый флагманский процессор компании AMD оказался на 55% мощнее процессора Intel Core i9-13900K, что на самом деле весьма неплохой результат. Нужно понимать, что такого уровня процессоры демонстрирую пиковую производительность в любых сценариях, и если AMD смогла на 55% обойти своего оппонента, то это настоящая победа. Правда, почему-то новый процессор AMD Ryzen 9 9950X сравнивают с Intel Core i9-13900K, а не с новым Intel Core i9-14900K, который заметно мощнее своего предшественника. Возможно, это связано с тем, что у инсайдера просто не было под рукой конкретного процессора, либо же это очередной слив информации ради маркетинга.
Intel представила ускоритель ИИ Gaudi 3…
На протяжении достаточно длительного времени в сети ходили слухи о том, что компания Intel планирует созд…
Китайский процессор Zhaoxin KX-7000 протестировали в бенчмар…
Китайский процессор Zhaoxin KX-7000, который был разработан локально в Китае для собственного рынка элект…
AMD представила процессоры Ryzen 9000…
Сегодня на выставке Computex 2024 компания AMD анонсировала свою новую серию процессоров для настольных П…
Intel представила процессоры поколения Lunar Lake…
Сегодня компания Intel поделилась подробностями о новом поколении мобильных процессоров Lunar Lake, котор…
Материнских плат для AMD Ryzen 9000 пока что не будет…
Компания AMD удивила многих пользователей в рамках выставки Computex 2024, продемонстрировав модели матер…
Qualcomm Snapdragon X Plus показали партнёрам Microsoft…
На текущий момент процессор Snapdragon X Elite является единственным ARM-процессором от компании Qualcomm…
Huawei разрабатывает чипы для десктопа…
Совсем недавно компания Huawei официально вернулась на рынок смартфонов. Стоит отметить, что производител…
В сеть слили характеристики новых процессоров Intel Lunar La…
Два дня назад инсайдеры слили в сеть линейку новых процессоров компании Intel поколения Lunar Lake, котор…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor