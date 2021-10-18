AMD Ryzen Mobile серии Raphael-H будет содержать 16 ядер на основе архитектуры Zen 4

Многие ждут обновления долгожданных APU Rembrandt серии 6000 от AMD на базе ядер Zen 3 и графики RDNA2, но многих ждет сюрприз с информацией о следующем поколении мобильных процессоров серии Ryzen 7000 на базе Zen, которое появится более чем через год. Это 4 архитектура под кодовым названием Raphael-H, которые появятся после линейки APU Rembrandt серии 6000. Этот мобильный вариант грядущих настольных процессоров Raphael имеет до 16 ядер, основанных на архитектуре Zen 4. Что особенного в Raphael-H, так это то, что он представляет собой мобильную адаптацию процессоров для настольных ПК. Предполагается, что Phoenix будет иметь более мощное графическое решение.