AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX оказался просто безумно производительным

Сегодня спало эмбарго на публикацию тестов новинок от компании AMD, и стало ясно, насколько серьёзный скачок вперёд обеспечила архитектура Zen 5 для линейки Threadripper. Если массовые настольные процессоры AMD показали достойный прирост производительности от поколения к поколению, то серия Threadripper 9000 выглядит ещё более впечатляюще, поднимая уровень рабочих станций на новую высоту. Речь идёт не просто о приросте в пределах 5–7%, а о двузначных цифрах — даже по сравнению с моделями, у которых большее количество ядер. Так, согласно сводной таблице производительности процессоров от Quasar Zone, флагманская модель Ryzen Threadripper PRO 9995WX опережает предыдущий процессорв 7995WX примерно на 18%.

Но ещё более интересен результат Threadripper 9980X, который оказался на 14,4% быстрее всё того же 7995WX при меньшем количестве ядер. Для сравнения — 9980X располагает 64 ядрами и 128 потоками, в то время как 7995WX является монстром с 96 ядрами и 192 потоками. Однако в реальных задачах не всегда важна максимальная многопоточность — и именно здесь 9980X в некоторых тестах обходит более массивную модель 7995WX, особенно в многопоточных нагрузках. В своих свежих тестах издание Phoronix также провело около 200 сравнительных испытаний и выяснило, что Ryzen Threadripper 9980X оказался в среднем на 30% быстрее модели 7980X. Даже 9970X, несмотря на то, что у него вдвое меньше ядер, показал результаты лишь на 4% ниже 7980X — что само по себе впечатляет.