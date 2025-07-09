AMD Ryzen Threadripper Pro 9995WX засветился в бенчмарках

Процессоры AMD Threadripper традиционно занимают лидирующие позиции в задачах с высокой многопоточностью, особенно серия Threadripper Pro, чьи флагманские модели обладают самым большим числом ядер и, соответственно, набирают рекордные баллы в многопоточных тестах. И хотя Ryzen Threadripper Pro 7995WX является самым быстрым рабочим процессор на архитектуре Zen 4, текущий мировой рекорд в Geekbench удерживает Intel Core i7-13700K с результатом 33962 балла. Теперь к списку лидеров присоединился и новый процессор Threadripper Pro 9995WX, который недавно появился в рейтингах Geekbench с результатом 30170 баллов в многопоточном тесте. Это сопоставимо с результатами предыдущей модели — Threadripper Pro 7995WX, которая набрала 30579 баллов.

На первый взгляд, Threadripper Pro 9995WX выглядит лишь чуть лучше, но по сути он существенно быстрее. У него столько же ядер и потоков (96/192), как и у Threadripper Pro 7995WX, но новая архитектура Zen 5, а также увеличенная частота на 300 МГц обеспечивают ему более высокую производительность. При этом TDP остался прежним — 350 Вт. Пока что результаты в однопоточном тесте не впечатляют, но с выходом новых тестов ситуация может измениться. Также недавно стало известно, что Ryzen Threadripper 9980X обогнал Threadripper 7995WX в тесте PassMark, заняв первое место в общем зачёте. Это подтверждает, что серия Shimada Peak укрепляет позиции AMD в сегменте рабочих станций, несмотря на не самые высокие баллы в Geekbench.