AMD Ryzen Z2 Extreme позволит продлить автономность портативных консолей

Стоит напомнить, что на текущий момент портативные геймерские устройства предлагают лишь начальный уровень производительности, сопоставимый с настольными ПК бюджетного сегменте, но уже в следующем году ситуация изменится, так как AMD готовит специальные решения для игровых консолей нового поколения. По информации издания Digitaltrends, AMD собирается повысить производительность компактных портативных устройств, выпустив новый процессор Ryzen Z2 Extreme в начале 2025 года. Это официальная информация, а не предсказания инсайдеров, так что запуск вполне может ожидать уже зимой. Впрочем, помимо увеличения производительности, батарея также является одним из приоритетов AMD, так что в этом направлении производитель тоже работает достаточно активно.

Например, Джек Хуинь, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения вычислений и графики AMD, рассказал о планах компании на будущее — цель состоит в том, чтобы можно было играть в Black Myth: Wukong на портативном устройстве в течение трёх часов на одном заряде с приличной производительностью и графикой. В нынешнем состоянии большинство портативных устройств не позволяют пользователям так долго играть в столь требовательные к графике игры, что является проблемой — приходится брать портативные батареи или не играть в тяжёлые игры в целом. С выпуском AMD Ryzen Z2 Extreme, вероятно, новые устройства будут одновременно мощными и энергоэффективными благодаря комбинации ядер Zen 5 и Zen 5c.