AMD Threadripper PRO 5000 и EPYC «Milan-X» станут доступны в марте

Это будет насыщенный март для AMD, поскольку компания выпустит три разных продукта для своих линеек процессоров. Первый, о котором мы сообщали ранее, говорит о доступности в конце марта 8-ядерного/16-поточного процессора Ryzen 7 5800X3D Socket AM4, который, по утверждению AMD, обеспечивает игровую производительность на уровне Core i9-12900K.

Судя по всему, компания готова выпустить процессоры для рабочих станций серии Ryzen Threadripper PRO 5000. Разработанные для материнских плат Socket sWRX8 на базе единственного доступного набора микросхем — AMD WRX80, это первые продукты Threadripper, основанные на микроархитектуре «Zen 3», с 8-канальной памятью DDR4 и до 128 линий PCI-Express Gen4. Первые готовые рабочие станции поступят уже на следующей неделе 8 марта. На данный момент до сих пор не известно, используют ли эти чипы более новую ПЗС-матрицу «Zen 3» с трехмерной вертикальной кэш-памятью или обычную ПЗС-матрицу «Zen 3» с планарной кэш-памятью третьего уровня объемом 32 МБ. Также есть амбициозные процессоры AMD EPYC «Milan-X», которые по сути являются серверными процессорами в пакете SP3, которые используют ПЗС «Zen 3» с вертикальным 3D-кэшем, что составляет 100 МБ общего кэша на ПЗС, и 800 МБ общего кэша для модели с 64 ядрами/128 потоками. AMD утверждает, что 3DV Cache предлагает повышение производительности на уровне поколений с несколькими вариантами использования потоковых данных, а привлекательность прямой совместимости с существующей инфраструктурой SP3 может привлечь клиентов для этих процессоров в преддверии EPYC следующего поколения «Genoa», который использует микроархитектуру "Zen 4" и ввод-вывод нового поколения, но нуждается в новом сокете.
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