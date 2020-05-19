AMD Zen 3 будет работать на B450 и X470

Некоторое время назад на просторах интернета появилась весьма печальная новость о том, что процессоры AMD Zen 3 не будут работать на материнских платах B450 и X470, так как производитель заявил, что BIOS не будет поддерживать новое поколение. Более того, в AMD заявили, что новый BIOS занимает слишком много места, так что его смогут получить только материнские платы нового поколения. Пользователям это очень не понравилось, на просторах интернета разразились скандалы и сегодня днем в AMD выпустили новость о том, что AMD Zen 3 будет работать на платах B450 и X470. То есть, если вы сейчас купили материнскую плату и процессор, то потом процессор можно будет продать, а на его место поставить более производительную модель нового поколения.