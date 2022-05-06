AMD анонсировала линейку мобильных процессоров Ryzen 5000C для Chromebook

Компания AMD анонсировала линейку мобильных процессоров Ryzen 5000C для Chromebook. Это второе поколение процессоров компании для Chromebook после серии Ryzen 3000C, основанное на оригинальной микроархитектуре Zen. Чипы серии 5000C основаны на «Zen 3» представляют собой большой скачок в производительности до 67% по сравнению с серией 3000C.

Линейка состоит из четырех моделей, с флагманским Ryzen 7 5825C с 8 ядрами и 16 потоками, 20 МБ кэш-памяти. Ryzen 5 5625C (6/12 ядер/потоков) с базовой частотой 2,30 ГГц - 4,30 ГГц, 19 МБ кэш-памяти. Ryzen 3 5425C имеет 4 ядра 8 потоков с базовой частотой 2,70 ГГц - 4,10 ГГц, 10 МБ общего кэша (8 МБ L3 + 4 МБ L2). Процессор Ryzen 3 5125C оснащен 2 ядрами и 4 потоками, тактовая частота 3,00 ГГц, с 9 МБ общей кэш-памяти (8 МБ L3 + 1 МБ L2).

Все четыре модели имеют номинальное TDP 15 Вт, что позволяет разработчикам Chromebook создавать тонкие и легкие конструкции. Процессоры 5000C поставляются с эксклюзивным стеком безопасности, который включает Chrome Secure Web Layer и Widewine DRM, а также Google TPM (Trusted Platform Manager).

HP Elite C645 G2 и Acer Spin 514 будут укомплектованы процессорами серии Ryzen 5000C.
Apple уже начала работу над iMac с чипом M3…
Apple уже начала работу над iMac с чипом M3Apple планирует провести мероприятие WWDC 6 июня, и весьма вероятно, что компания анонсирует новый Mac. О…
Intel прекращает серию Xeon-W в пользу процессоров Core «W»…
Intel прекращает серию Xeon-W в пользу процессоров Core «W»Просочившаяся блок-схема чипсета для грядущей платформы чипсета Intel W680 проливает свет на возможное се…
Процессоры AMD Ryzen 7000 «Raphael» Zen4 поступят в массовое…
Процессоры AMD Ryzen 7000 «Raphael» Zen4 поступят в массовоеХодят слухи, что процессоры AMD Ryzen 7000 «Raphael» для настольных ПК следующего поколения скоро поступя…
Intel Core i5-1240P Alder Lake быстрее флагмана Tiger Lake i…
Intel Core i5-1240P Alder Lake быстрее флагмана Tiger Lake iВ Geekbench просочились новые результаты тестов процессоров Intel Alder Lake Core i7-1280P и Core i5-1240…
Первые игровые тесты процессора AMD Ryzen 7 5800X3D…
Первые игровые тесты процессора AMD Ryzen 7 5800X3DИнтернет-ресурс XanxoGaming опубликовал свой первый игровой тест с Ryzen 7 5800X3D в паре с NVIDIA GeForc…
Новый Mac Studio от Apple с процессором M1 Ultra получает пе…
Новый Mac Studio от Apple с процессором M1 Ultra получает пеМенее чем через сутки после презентации Apple появились первые данные Geekbench для нового процессора App…
Подробности Intel об ускорителе Ponte Vecchio…
Подробности Intel об ускорителе Ponte VecchioВо время Международной конференции по твердотельным накопителям (ISSCC) 2022, компания Intel подробно рас…
Intel выпускает процессор Xeon D…
Intel выпускает процессор Xeon DСегодня, в преддверии MWC Barcelona 2022, Intel представила новые процессоры Intel Xeon D: D-2700 и D-170…
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor