AMD анонсировала линейку мобильных процессоров Ryzen 5000C для Chromebook

Компания AMD анонсировала линейку мобильных процессоров Ryzen 5000C для Chromebook. Это второе поколение процессоров компании для Chromebook после серии Ryzen 3000C, основанное на оригинальной микроархитектуре Zen. Чипы серии 5000C основаны на «Zen 3» представляют собой большой скачок в производительности до 67% по сравнению с серией 3000C.

Линейка состоит из четырех моделей, с флагманским Ryzen 7 5825C с 8 ядрами и 16 потоками, 20 МБ кэш-памяти. Ryzen 5 5625C (6/12 ядер/потоков) с базовой частотой 2,30 ГГц - 4,30 ГГц, 19 МБ кэш-памяти. Ryzen 3 5425C имеет 4 ядра 8 потоков с базовой частотой 2,70 ГГц - 4,10 ГГц, 10 МБ общего кэша (8 МБ L3 + 4 МБ L2). Процессор Ryzen 3 5125C оснащен 2 ядрами и 4 потоками, тактовая частота 3,00 ГГц, с 9 МБ общей кэш-памяти (8 МБ L3 + 1 МБ L2).

Все четыре модели имеют номинальное TDP 15 Вт, что позволяет разработчикам Chromebook создавать тонкие и легкие конструкции. Процессоры 5000C поставляются с эксклюзивным стеком безопасности, который включает Chrome Secure Web Layer и Widewine DRM, а также Google TPM (Trusted Platform Manager).

HP Elite C645 G2 и Acer Spin 514 будут укомплектованы процессорами серии Ryzen 5000C.