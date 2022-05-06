AMD анонсировала линейку мобильных процессоров Ryzen 5000C для Chromebook

Линейка состоит из четырех моделей, с флагманским Ryzen 7 5825C с 8 ядрами и 16 потоками, 20 МБ кэш-памяти. Ryzen 5 5625C (6/12 ядер/потоков) с базовой частотой 2,30 ГГц - 4,30 ГГц, 19 МБ кэш-памяти. Ryzen 3 5425C имеет 4 ядра 8 потоков с базовой частотой 2,70 ГГц - 4,10 ГГц, 10 МБ общего кэша (8 МБ L3 + 4 МБ L2). Процессор Ryzen 3 5125C оснащен 2 ядрами и 4 потоками, тактовая частота 3,00 ГГц, с 9 МБ общей кэш-памяти (8 МБ L3 + 1 МБ L2).
Все четыре модели имеют номинальное TDP 15 Вт, что позволяет разработчикам Chromebook создавать тонкие и легкие конструкции. Процессоры 5000C поставляются с эксклюзивным стеком безопасности, который включает Chrome Secure Web Layer и Widewine DRM, а также Google TPM (Trusted Platform Manager).
HP Elite C645 G2 и Acer Spin 514 будут укомплектованы процессорами серии Ryzen 5000C.