AMD будет производить новые процессоры на заводах Samsung

Если верить информации западных инсайдеров, компания AMD намерена использовать технологический процесс от компании Samsung в 4 нм для разработки недорогих APU (система на кристалле, которая состоит из центрального и графического процессоров на одной пластине) нового поколения. Соответственно, специалисты уверены, что AMD будет в большей степени полагаться на заводы компании Samsung в будущем, что может быть связано с тем, что фабрики TSMC полностью забронированы из-за огромного спроса — производитель пытается удовлетворить спрос в сегменте искусственного интеллекта, смартфонов и не только. При этом у компании AMD есть ряд вариантов APU, которые должны поступить в продажу уже в следующем году — речь о поколении Strix Point (монолитные и чиплетные), Kracken Point и Fire Range для энтузиастов.

Эти чипы на техпроцессе в 4 нм могут быть созданы для сегмента портативных устройств, который в последнее время набирает обороты — портативные игровые системы пользуются огромным спросом по всему миру. С появлением чипов Intel Core Ultra в этом сегменте можно ожидать, что AMD тоже будет выпускать ещё более производительные решения на базе новой архитектуры. При этом использование производственных мощностей Samsung говорит о том, что производитель не хочет ждать, пока у TSMC освободится место — компания хочет выпустить новые процессоры как можно быстрее. Будет интересно посмотреть на то, как именно будут работать новые процессоры на новом технологическом процессе.
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