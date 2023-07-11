AMD будет создавать процессоры вместе с ИИ

Лиза Су, генеральный директор AMD, прогнозирует эру, где искусственный интеллект будет доминировать в области разработки микросхем и архитектуры для процессоров. Интеграция искусственного интеллекта в процессы разработки микропроцессоров стремительно набирает обороты, особенно на фоне яркого и насыщенного развития технологий на базе искусственного интеллекта буквально во всех сферах жизни человека. Более того, как Хуанг, глава NVIDIA, так и Марк Пэпермастер, технический директор AMD, признают преимущества ИИ в ускорении вычислений и облегчении разработки микросхем. И, что самое интересное, AMD уже начала использовать ИИ в проектировании, тестировании и верификации полупроводников, и планирует расширить его использование в приложениях для разработки микросхем с помощью генеративного ИИ.

Компании активно исследуют слияние технологии ИИ с инструментами автоматизации проектирования электроники, чтобы упростить сложные задачи и уменьшить ручное вмешательство в разработку микросхем. Несмотря на ограниченные данные и проблемы точности, подход использования текущих инженерных навыков вместе с ИИ обещает большие возможности в ближайшем будущем. Например, компания Synopsys внесла значительные инвестиции в исследование инструментов ИИ и недавно представила Synopsys.ai — первое в отрасли комплексное решение по разработке микросхем на базе искусственного интеллекта. Это всестороннее решение позволяет разработчикам использовать ИИ на каждом этапе разработки микросхем — от архитектуры и проектирования системы до производства.
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