AMD готовит 7-нм процессоры Renoir X без интегрированной графики

AMD планирует выпустить 7-нм процессоры Renoir X без интегрированной графики. Самым интересным аспектом этой утечки является то, что кремниевый вариант под кодовым названием «Renoir X» поставляется с отключенным iGPU. Также стало известно, что эти чипы не имеют 8 ядер ЦП Zen 2, скорее всего AMD стремится создать процессоры начального уровня, такие как Ryzen 3 или Athlon.

В соответствующих новостях источник сообщает, что AMD обновит семейство процессоров Ryzen для настольных ПК новыми процессорами Ryzen Vermeer S. Созданные на базе существующего пакета Socket AM4, они используют тип матрицы AMD «Zen 3» с функцией 3D Vertical Cache, что очень похоже на недавно анонсированные серверные процессоры EPYC «Milan X». AMD заявила, что технология 3DV Cache значительно повысила производительность по сравнению с обновлением поколений. Это может быть первый ответ компании на Intel Core «Alder Lake», хотя, поскольку они основаны на более старой платформе AM4, могут поддерживать только DDR4 и PCIe Gen 4. Как и серия Ryzen 3000XT, они кажутся временным продуктом.
Комментарии и отзывы AMD
Facebook работает над собственным процессором…
Facebook работает над собственным процессоромДобавьте Facebook в список компаний, которые могут попытаться уменьшить свою зависимость от Intel и Qualc…
Нехватка полупроводников поставила новый рекорд…
Нехватка полупроводников поставила новый рекордНесмотря на достаточно положительные сообщения от инсайдеров и аналитиков, время ожидания для компаний, и…
Процессоры AMD EPYC подвержены 22 уязвимостям безопасности, …
Процессоры AMD EPYC подвержены 22 уязвимостям безопасности, Корпоративные процессоры AMD EPYC подвержены 22 различными уязвимостями. Эти уязвимости варьируются от ср…
Pentonic 2000 от MediaTek - первый в мире 7-нм чип для ТВ…
Pentonic 2000 от MediaTek - первый в мире 7-нм чип для ТВПосле анонса своего флагмана Dimensity 9000 SoC для смартфонов, компания теперь анонсировала свой флагман…
Micron и MediaTek первыми проверили LPDDR5X…
Micron и MediaTek первыми проверили LPDDR5XMicron Technology, Inc. объявила сегодня, что MediaTek Inc. проверила маломощную память DRAM Micron с удв…
Qualcomm заявляет, что переход ПК на процессоры на базе Arm …
Qualcomm заявляет, что переход ПК на процессоры на базе Arm Qualcomm участвовала в создании SoC для рынка ПК с линейкой Snapdragon. Эти процессоры в основном были ус…
Qualcomm планирует перейти на Net Zero к 2040 году…
Qualcomm планирует перейти на Net Zero к 2040 годуQualcomm объявила, что планирует перейти на Net Zero к 2040 году, производитель микросхем заявил, что пла…
AMD представила процессоры EPYC Milan-X…
AMD представила процессоры EPYC Milan-X
Лучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEMЛучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEM
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
Обзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графикиОбзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графики
Обзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950XОбзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950X
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100FЛучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor