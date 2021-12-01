AMD готовит 7-нм процессоры Renoir X без интегрированной графики

AMD планирует выпустить 7-нм процессоры Renoir X без интегрированной графики. Самым интересным аспектом этой утечки является то, что кремниевый вариант под кодовым названием «Renoir X» поставляется с отключенным iGPU. Также стало известно, что эти чипы не имеют 8 ядер ЦП Zen 2, скорее всего AMD стремится создать процессоры начального уровня, такие как Ryzen 3 или Athlon.

В соответствующих новостях источник сообщает, что AMD обновит семейство процессоров Ryzen для настольных ПК новыми процессорами Ryzen Vermeer S. Созданные на базе существующего пакета Socket AM4, они используют тип матрицы AMD «Zen 3» с функцией 3D Vertical Cache, что очень похоже на недавно анонсированные серверные процессоры EPYC «Milan X». AMD заявила, что технология 3DV Cache значительно повысила производительность по сравнению с обновлением поколений. Это может быть первый ответ компании на Intel Core «Alder Lake», хотя, поскольку они основаны на более старой платформе AM4, могут поддерживать только DDR4 и PCIe Gen 4. Как и серия Ryzen 3000XT, они кажутся временным продуктом.