AMD готовит Ryzen 7 5800X3D к релизу, чтобы опередить Intel

Во время презентации на выставке CES 2022 AMD сообщила, что планирует выпустить свой Ryzen 7 5800X3D, чтобы лучше противостоять отличной игровой производительности, предлагаемой мощными процессорами Intel 12-го поколения, в частности 12900K. Стоит напомнить, что ранее AMD демонстрировала прототип более мощного процессора 5900X, но, согласно информационному изданию Digitimes, производственные ограничения, вероятно, являются причиной того, что пока мы увидим только 5800X3D. Источники Digitimes заявляют, что технология 3D SoIC от TSMC еще не запущена в серийное производство, а те небольшие мощности, которые есть, используются для корпоративных чипов. Тем не менее, TSMC строит новый современный завод по производству процессоров в Чунане, Тайвань, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в конце этого года.

Но он может быть недостаточно быстрым для массового производства 5800X3D до появления Zen 4 в конце года. При этом AMD считает, что включение всего дополнительного кэша L3 добавит здоровую долю игровой производительности поверх базовой 5800X, что в любом случае не так уж и плохо. Идея состоит в том, что чувствительные к задержке приложения, такие как игры, выиграют от того, что им не придется так часто обращаться к DRAM. AMD заявляет, что эта технология может повысить производительность на 15%, чего достаточно, чтобы опередить 12900K. Впрочем, запуск Ryzen 7 5800X3D запланирован на весну 2022 года, так что ждать осталось еще несколько месяцев.
Комментарии и отзывы AMD Ryzen 7 5800X3D
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