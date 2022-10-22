AMD готовит к релизу Radeon RX 7000 для ноутбуков

Некоторое время назад инсайдеры рассказали весьма интересную информацию о том, что компания AMD готовит к релизу свою новую видеокарту не только для настольных компьютеров, но и для ноутбуков. И хотя изначально многие отнеслись к новости достаточно скептически, на деле оказалось, что новинка имеет все шансы на успех. Например, инсайдеры рассказали, что дискретная графика Radeon RX 7000 будет обладать примерно той же производительностью, что и RTX 3090, только речь идёт о модели для ноутбука. Да, видеокарта в ноутбуке будет обладать той же производительностью в видеоиграх, что и настольная RTX 3090, что звучит просто безумно. Это откроет ноутбукам возможность выйти на совершенно иной уровень производительности в различного рода софте.

Впрочем, есть определённые вопросы к потреблению энергии, так как далеко не всегда ноутбук способен выдать необходимую мощность для работы такой видеокарты. Соответственно, иногда могут случаться ситуации, когда дискретная графика в ноутбуке обладает безумной производительностью, но система охлаждения и подсистема питания с такой мощностью справиться не могут. Вероятно, если речь идёт о ноутбуках, которые являются рабочей станцией и имеют продвинутую систему охлаждения, то можно смело говорить о том, что Radeon RX 7000 справится с поставленной задачей лучше конкурентов. Будем ждать официального анонса и тогда поговорим о возможностях этого решения и потенциальных бонусах на рынке ноутбуков.
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