AMD готовит к релизу Ryzen 3 3100

На просторах интернета появилась информация о новом процессоре Ryzen 3 3100, который засветился в бенчмарке. Стоит отметить, что производитель пока что официально не представил данный процессор и даже не анонсировал его. Более того, компания даже не подтверждает информацию о существовании этого процессора. Однако если есть тесты и есть детальное описание данной модели, то мы склонны верить, что совсем скоро новый процессор будет официально представлен. И, что самое приятное, у модели Ryzen 3 3100 имеется функция разгона по всем ядрам до частоты 4,6 гигагерц. Этого вполне хватит, чтобы пользователь получит море производительности и мог с комфортом работать или играть в игры не думая о том, что ему не хватит мощности для каких-либо задач.