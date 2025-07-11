AMD готовит к релизу новые процессоры на архитектуре Zen 6

К тому же, в последних обновлениях AIDA64 уже появилась начальная поддержка Zen 6 для настольных, мобильных и серверных решений — что обычно происходит при наличии «живых» образцов. При этом архитектура Zen 6 станет логичным развитием архитектуры Zen 5, а не кардинально новым дизайном. Одна из ключевых особенностей — увеличение числа ядер, а также двойной контроллер памяти. Однако, несмотря на это, число каналов останется прежним (всего два). То есть, четырёхканальной памяти на платформе AM5 не будет. Это вполне логично, так как новые Ryzen с Zen 6 должны быть совместимы с существующими и будущими платами AM5, которые изначально проектировались под двухканальные конфигурации. Других крупных изменений ожидать всё же не стоит — пока что это базовый апгрейд.