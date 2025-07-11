AMD готовит к релизу новые процессоры на архитектуре Zen 6

AMD пока не особо распространяется о своих будущих процессорах на архитектуре Zen 6, за исключением краткого упоминания некоторых моделей — например, серверной линейки EPYC Venice. Однако теперь появились новые подробности, которыми поделился один весьма известный инсайдер. Он раскрыл ряд технических деталей, касающихся десктопной версии Zen 6, предназначенной для следующих поколений Ryzen. Главная новость — инженерные образцы AMD Ryzen на Zen 6 уже разосланы производителям. Это говорит о высокой степени готовности архитектуры. Учитывая, что инсайдер поддерживает внутренние связи с разработчиками материнских плат и инженерами AMD, его заявления выглядят вполне достоверно.

К тому же, в последних обновлениях AIDA64 уже появилась начальная поддержка Zen 6 для настольных, мобильных и серверных решений — что обычно происходит при наличии «живых» образцов. При этом архитектура Zen 6 станет логичным развитием архитектуры Zen 5, а не кардинально новым дизайном. Одна из ключевых особенностей — увеличение числа ядер, а также двойной контроллер памяти. Однако, несмотря на это, число каналов останется прежним (всего два). То есть, четырёхканальной памяти на платформе AM5 не будет. Это вполне логично, так как новые Ryzen с Zen 6 должны быть совместимы с существующими и будущими платами AM5, которые изначально проектировались под двухканальные конфигурации. Других крупных изменений ожидать всё же не стоит — пока что это базовый апгрейд.
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