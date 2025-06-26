Intel закрывает автомобильное подразделение

Компания Intel официально прекращает работу подразделения, занимавшегося разработкой чипов для автомобильной электроники. Согласно внутренней записке, оказавшейся в распоряжении инсайдеров, корпорация планирует уволить большую часть сотрудников этого направления, сосредоточив ресурсы на основных направлениях — клиентских решениях и дата-центрах. «В рамках пересмотра приоритетов мы приняли решение свернуть автомобильное подразделение, входящее в группу клиентских вычислений. Мы стремимся обеспечить плавный переход для наших партнёров и клиентов», — говорится в документе.

Стоит сказать, что в последние годы Intel активно развивала автомобильный бизнес, поставляя чипы для мультимедийных систем, цифровых приборных панелей и других элементов управления в автомобиле. По данным компании, её решения используются более чем в 50 миллионах автомобилей по всему миру. В прошлом году Intel представила автомобильные процессоры с поддержкой ИИ, способные улучшать навигацию и голосовое управление, а также анонсировала внедрение графических ускорителей Arc в автомобильные системы. Более того, в 2017 году Intel приобрела разработчика технологий для автономного вождения, компанию Mobileye, за 15 миллиардов долларов. Теперь же все эти средства просто уходят на второй план — компания хочет сделать фокус на тех направлениях, которые приносят ей наибольшее количество средств. Это вполне логичный подход на самом деле в сложившейся ситуации.
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