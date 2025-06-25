Intel готовит оппонентов процессорам AMD X3D

Хотя ранее компания Intel официально не выпускала аналоги 3D V-Cache от AMD, бывший генеральный директор компании, Пэт Гелсингер, упоминал о планах по созданию подобных решений с использованием собственных технологий. Изначально приоритет отдавался серверным процессорам с дополнительными кэш-тайлами, но, как сообщают инсайдеры, идея не ограничится только этим сегментом. Вчера стало известно, что в линейке Nova Lake появятся версии с увеличенным кэшем — они будут конкурировать с процессорами серии AMD X3D. Речь идёт о так называемом bLLC, то есть увеличенном L3-кэше, который появится, предположительно, в двух моделях — с конфигурациями 8P + 12E и 8P + 16E. Это означает, что на старте «X3D-подобные» версии будут доступны только в ограниченном количестве моделей.

Тем не менее, это важный сигнал — Intel начинает учитывать потребности геймеров и энтузиастов, которые ценят именно увеличенный кэш для прироста производительности в играх. Такие шаги выглядят как стратегическая попытка переломить ситуацию на рынке, где AMD за последние годы существенно упрочила свои позиции и завоевала доверие пользователей. Линейка Arrow Lake от Intel особого фурора не произвела, поэтому все надежды компании теперь сосредоточены на Nova Lake, которая на бумаге выглядит очень амбициозно. И это показывает, что борьба за лидерство в сегменте настольных процессоров обостряется, а значит, грядущий цикл обновлений будет крайне интересным — как у «синих», так и у «красных».