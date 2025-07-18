AMD представила процессор Ryzen Threadripper Pro 9995WX

В рамках серии также будут доступны варианты с меньшим количеством ядер и более доступной ценой, но при этом все они ориентированы на интенсивные профессиональные задачи и стоят заметно дороже обычных процессоров для ПК. AMD подчёркивает, что серия Threadripper Pro 9000 рассчитана не только на классические рабочие нагрузки, но и на локальное использование ИИ — от инференса (вывода ответов) и обучения моделей до разработки приложений. В тестах с использованием модели DeepSeek R1 32B процессоры показали производительность, которая на 49% выше по сравнению с аналогами от Intel. Компания пока не раскрыла стоимость обычных версий Threadripper 9980X и 9970X без приставки Pro, но можно ожидать, что они будут стоить значительно дешевле.