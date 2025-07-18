AMD представила процессор Ryzen Threadripper Pro 9995WX

AMD анонсировала выход нового поколения процессоров Ryzen Threadripper Pro серии 9000 WX на архитектуре Zen 5, предназначенных для производительных рабочих станций. Флагманская модель Threadripper Pro 9995WX поступит в продажу 23 июля и будет стоить 11699 долларов — этот чип оснащён 96 ядрами при 192 потоках и нацелен на профессиональных пользователей, которым важна высокая производительность в задачах рендеринга и других ресурсоёмких приложениях вроде Chaos V-Ray или Adobe After Effects. Также сегодня официально стартуют продажи рабочих станций с новыми процессорами от Dell, HP, Lenovo и не только. Тем, кто собирает ПК самостоятельно, AMD предоставит возможность приобрести эти процессоры через своих официальных партнёров.

В рамках серии также будут доступны варианты с меньшим количеством ядер и более доступной ценой, но при этом все они ориентированы на интенсивные профессиональные задачи и стоят заметно дороже обычных процессоров для ПК. AMD подчёркивает, что серия Threadripper Pro 9000 рассчитана не только на классические рабочие нагрузки, но и на локальное использование ИИ — от инференса (вывода ответов) и обучения моделей до разработки приложений. В тестах с использованием модели DeepSeek R1 32B процессоры показали производительность, которая на 49% выше по сравнению с аналогами от Intel. Компания пока не раскрыла стоимость обычных версий Threadripper 9980X и 9970X без приставки Pro, но можно ожидать, что они будут стоить значительно дешевле.