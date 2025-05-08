Intel готовится потеснить TSMC на рынке чипов

Полупроводниковый бизнес компании Intel остро нуждается в прорыве — не только по финансовым причинам, но и для того, чтобы перетянуть внимание с TSMC, особенно на рынке США. Позиции TSMC в Америке значительно усилились, и многие клиенты стали рассматривать её американские фабрики как достойную альтернативу Тайваню. Ответом Intel на это вызов, по данным южнокорейского издания ChosunBiz, станет техпроцесс 18A — компания ведёт переговоры с NVIDIA, Microsoft и Google о возможном использовании этой технологии, которая может стать реальной заменой техпроцессу N2 от TSMC. Intel уже представила 18A на мероприятии Direct Connect 2025, заявив, что это самый передовой техпроцесс, производимый в США.

Согласно ранее опубликованным данным, 18A способен конкурировать с TSMC N2 по плотности SRAM, а также по показателям производительности и энергоэффективности. Более того, по сравнению с предыдущим узлом Intel 3, техпроцесс 18A выглядит существенно более продвинутым. Судя по всему, Intel действительно удалось создать что-то выдающееся, и это подтверждается высоким интересом со стороны потенциальных клиентов. Дополнительным фактором, способствующим интересу к 18A, стало то, что производственные мощности TSMC на данный момент перегружены, и многим компаниям пришлось искать альтернативу. На данный момент Intel выглядит уверенным претендентом на роль конкурента TSMC в сегменте 2-нм техпроцессов, но всё это лишь «на бумаге» — пока что прорыва не произошло.