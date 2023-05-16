AMD готовит к релизу процессор EPYC Turin на 128 ядрах…

Этот процессор, естественно, создают не для домашних компьютеров, а для работы в составе сервера — благодаря такому количеству ядер система будет действительно очень производительной. Правда, энергопотребление в 500-600 Вт, конечно, вызывает множество вопросов, потому что в случае больших вычислительных массивов потребление энергии будет просто безумным. Также инсайдеры уверены, что у компании будет процессор на 196 ядер, но о нём пока что информации меньше. В любом случае, эти новинки должны представить в 2024 году, если не в 2025, так что ждать ещё долго и пользователи в ближайшем будущем получат больше деталей об этих новинках. Возможно, конкуренция на рынке серверных процессоров позволит существенно улучшить состояние рынка настольных процессоров для домашних ПК.