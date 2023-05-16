AMD готовит к релизу процессор EPYC Turin на 128 ядрах

Помимо утечки информации о процессорах Ryzen 8000, которая появилась буквально несколько дней назад, также инсайдерами была раскрыта информация о процессорах нового поколения EPYC Turin, Turin-X и Turin-Dense, работающих на базе архитектур Zen 5 и Zen 5C от AMD. Если верить этой информации, процессор AMD EPYC Turin будет использовать конструкцию чиплета (несколько систем на кристалле в составе одного процессора) и сможет содержать до 128 ядер и 256 потоков при TDP до 500 Вт, а в некоторых моделях линейки можно будет получить производительность при энергопотреблении в пиковой нагрузке до 600 Вт Кроме того, процессоры EPYC Turin будут иметь такой же уровень кэш-памяти L2 и L3, как Zen 4, с небольшим улучшением кэш-памяти L1.

Этот процессор, естественно, создают не для домашних компьютеров, а для работы в составе сервера — благодаря такому количеству ядер система будет действительно очень производительной. Правда, энергопотребление в 500-600 Вт, конечно, вызывает множество вопросов, потому что в случае больших вычислительных массивов потребление энергии будет просто безумным. Также инсайдеры уверены, что у компании будет процессор на 196 ядер, но о нём пока что информации меньше. В любом случае, эти новинки должны представить в 2024 году, если не в 2025, так что ждать ещё долго и пользователи в ближайшем будущем получат больше деталей об этих новинках. Возможно, конкуренция на рынке серверных процессоров позволит существенно улучшить состояние рынка настольных процессоров для домашних ПК.