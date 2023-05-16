AMD готовит к релизу процессор EPYC Turin на 128 ядрах

Помимо утечки информации о процессорах Ryzen 8000, которая появилась буквально несколько дней назад, также инсайдерами была раскрыта информация о процессорах нового поколения EPYC Turin, Turin-X и Turin-Dense, работающих на базе архитектур Zen 5 и Zen 5C от AMD. Если верить этой информации, процессор AMD EPYC Turin будет использовать конструкцию чиплета (несколько систем на кристалле в составе одного процессора) и сможет содержать до 128 ядер и 256 потоков при TDP до 500 Вт, а в некоторых моделях линейки можно будет получить производительность при энергопотреблении в пиковой нагрузке до 600 Вт Кроме того, процессоры EPYC Turin будут иметь такой же уровень кэш-памяти L2 и L3, как Zen 4, с небольшим улучшением кэш-памяти L1.

Этот процессор, естественно, создают не для домашних компьютеров, а для работы в составе сервера — благодаря такому количеству ядер система будет действительно очень производительной. Правда, энергопотребление в 500-600 Вт, конечно, вызывает множество вопросов, потому что в случае больших вычислительных массивов потребление энергии будет просто безумным. Также инсайдеры уверены, что у компании будет процессор на 196 ядер, но о нём пока что информации меньше. В любом случае, эти новинки должны представить в 2024 году, если не в 2025, так что ждать ещё долго и пользователи в ближайшем будущем получат больше деталей об этих новинках. Возможно, конкуренция на рынке серверных процессоров позволит существенно улучшить состояние рынка настольных процессоров для домашних ПК.
AMD готовит процессоры на Zen 5 к релизу в 2024 году…
AMD продолжает ускорять темп экспансии на рынок пользовательских решений, что подтверждается рядом новых …
Intel закрыла программу развития Blockscale 100 ASIC…
Intel представила свою первую платформу с чипом для майнинга биткоинов под названием Blockscale 100 ASIC …
Intel освоила технологический процесс в 2 и 1,8 нанометра…
На протяжении многих лет компания Intel не поспевала за конкурентами в плане гонки нанометров — пока AMD …
В сеть слили результаты тестов Snapdragon 8cx Gen 4…
Кодовое имя Hamoa, упомянутое на скриншотах Geekbench, которые вчера появились на просторах интернета, ук…
Представлен необычный процессорный кулер JIUSHARK JF13K Diam…
Можно смело заявить, что на текущий момент процессорные кулеры упёрлись в свой потолок — годами производи…
AMD представила процессоры Ryzen Z1 Series…
Сегодня AMD представила новые процессоры Ryzen Z1 Series — конечные процессоры высокой производительности…
AMD готовит к релизу процессор EPYC Turin на 128 ядрах…
Помимо утечки информации о процессорах Ryzen 8000, которая появилась буквально несколько дней назад, такж…
В Китае продают неанонсированный AMD Genoa-X - EPYC 9684X…
В китайском магазине Goofish был обнаружен первый образец процессора AMD Genoa-X - EPYC 9684X, который им…
Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0
Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor