AMD готовит к релизу процессор Ryzen 5 5600X3D

В сети появилась утечка данных о грядущем процессоре AMD Ryzen 5 5600X3D с технологией 3D V-Cache, который, вероятно, станет лучшим игровым чипом для платформы AM4. Информация об утечке появилась в социальных сетях достаточно известного инсайдера, который опубликовал возможные спецификации нового процессора для уже устаревшего сокета AM4 — Ryzen 5 5600X3D, который ещё официально никто не анонсировал. Также стоит отметить, что до сих пор у AMD имелся только один процессор с технологией 3D V-Cache для сокета AM4, но Ryzen 5 5600X3D изменит это положение. На текущий момент известно, что процессор AMD Ryzen 5 5600X3D будет иметь код 100-000001176, он базироваться на архитектуре Zen 3 с 7-нм техпроцессом, также процессор будет иметь 6 ядер и 12 потоков.

Более того, он будет оснащён 3 МБ кэш-памяти второго уровня и огромным объёмом кэш-памяти L3 — целых 96 МБ. На одном кристалле будет размещено 32 МБ кэш-памяти L3 и 64 МБ стековой памяти SRAM, оптимизированных специально для игровых нагрузок. Ryzen 5 5600X3D будет также первым 6-ядерным процессором с технологией 3D V-Cache, что открывает возможность в будущем появления процессора Ryzen 5 7600X3D для платформы AM5. Компания AMD также планирует представить новые процессоры Ryzen для бюджетного и среднего сегментов на платформе AM5, хотя о них пока известно немного. К сожалению, пока что никакой информации о стоимости данного процессора нет, но он должен быть достаточно доступным. Ждём официальную информацию.
Ampere Computing представила процессоры AmpereOne…
Компания Ampere Computing объявила, что процессоры AmpereOne уже находятся в производстве и вскоре будут …
TSMC уже готовится к производству чипов на 2 нанометрах…
Согласно информации издания Economic Daily, компания TSMC наращивает свои усилия по разработке нового тех…
Процессор Loongson 3A6000 Теперь поддерживает Linux…
Сегодня китайская компания Loongson опубликовал первые патчи для операционной системы Linux, чтобы обеспе…
Intel готовит к релизу процессоры Meteor Lake…
Компания Intel готовится к выходу процессоров 14-го поколения Meteor Lake, которые ожидаются во второй по…
В сеть слили результаты тестов Snapdragon 8cx Gen 4…
Кодовое имя Hamoa, упомянутое на скриншотах Geekbench, которые вчера появились на просторах интернета, ук…
Появились первые полноценные обзоры AMD Ryzen 7040 Phoenix…
Сегодня был опубликован первый полный обзор системы на кристалле AMD Ryzen 7040 Phoenix — информация появ…
Intel закрыла программу развития Blockscale 100 ASIC…
Intel представила свою первую платформу с чипом для майнинга биткоинов под названием Blockscale 100 ASIC …
Характеристики Intel Core Ultra 7 1002H слили в сеть…
В сети появился утечка информации о новом процессоре Intel Meteor Lake-P с новым брендингом Core Ultra, к…
Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0
Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor