AMD готовит к релизу процессор Ryzen 5 5600X3D

В сети появилась утечка данных о грядущем процессоре AMD Ryzen 5 5600X3D с технологией 3D V-Cache, который, вероятно, станет лучшим игровым чипом для платформы AM4. Информация об утечке появилась в социальных сетях достаточно известного инсайдера, который опубликовал возможные спецификации нового процессора для уже устаревшего сокета AM4 — Ryzen 5 5600X3D, который ещё официально никто не анонсировал. Также стоит отметить, что до сих пор у AMD имелся только один процессор с технологией 3D V-Cache для сокета AM4, но Ryzen 5 5600X3D изменит это положение. На текущий момент известно, что процессор AMD Ryzen 5 5600X3D будет иметь код 100-000001176, он базироваться на архитектуре Zen 3 с 7-нм техпроцессом, также процессор будет иметь 6 ядер и 12 потоков.

Более того, он будет оснащён 3 МБ кэш-памяти второго уровня и огромным объёмом кэш-памяти L3 — целых 96 МБ. На одном кристалле будет размещено 32 МБ кэш-памяти L3 и 64 МБ стековой памяти SRAM, оптимизированных специально для игровых нагрузок. Ryzen 5 5600X3D будет также первым 6-ядерным процессором с технологией 3D V-Cache, что открывает возможность в будущем появления процессора Ryzen 5 7600X3D для платформы AM5. Компания AMD также планирует представить новые процессоры Ryzen для бюджетного и среднего сегментов на платформе AM5, хотя о них пока известно немного. К сожалению, пока что никакой информации о стоимости данного процессора нет, но он должен быть достаточно доступным. Ждём официальную информацию.