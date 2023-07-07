AMD готовит к релизу процессоры Phoronix

Компания AMD начала процесс интегрирования своих процессоров нового поколения Family 1Ah (или Family 26), собранных на основе микроархитектуры Zen 5, в операционную систему Linux. Свежие патчи, опубликованные компанией, указывают на то, что AMD готовится к коммерческому запуску процессоров линейки Phoronix в ближайшем будущем, хотя пока что информация о данном направлении слишком размытая. Начальные патчи предоставляют некоторые ранние сведения о серверных процессорах AMD на основе предстоящей микроархитектуры. Впрочем, можно и так примерно понимать, что дадут новые процессоры — производитель выпускает их по передовому технологическому процессу, так что они должны быть более или менее экономичными в плане энергопотребления.

И учитывая, что производитель создаёт процессоры в том числе для серверных нужд, экономия в потреблении энергии на самом деле будет играть очень важную роль. При этом новые процессоры будут более производительными, что вполне понятно, и они будут поддерживать серверную память нового поколения с защитой от ошибок. Правда, сейчас говорить о стоимости нового решения рано, потому что информации слишком мало, но мы надеемся, что новая архитектура будет реализована не только в серверных процессорах, но и в моделях для потребительских компьютеров. Всё же конкуренция с Intel уже сейчас достаточно серьёзная и нужно бы её закрепить чем-то более производительным по сравнению с оппонентом. Ждём новостей в ближайшем будущем.