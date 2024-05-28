AMD готовит к релизу процессоры серии Ryzen 9000

Сегодня появилась достаточно интересная информация от инсайдера, который утверждает, что компания AMD готовится в ближайшем будущем представить своё новое поколение десктопных процессоров, основанное на новейших ядрах Zen 5. Ожидается, что эти процессоры обеспечат значительное повышение производительности в многопоточных задачах, но пока что это лишь предположения — никаких тестов, естественно, нет. Согласно слитым данным, настольные процессоры AMD Ryzen 9000 Granite Ridge будут доступны в четырёх конфигурациях, начиная с моделей с 16 ядрами (топовое решение производителя) и заканчивая версиями на 12, 8 и 6 ядер. Судя по конфигурациям ядер, AMD, похоже, не планирует увеличивать количество ядер с новой архитектурой Zen 5.

Возможно, это связано с тем, что производитель не планирует в новом поколении вносить кардинальные изменения в архитектуру. Соответственно, когда в будущем появятся более мощные ядра, компания будет вводить дополнительное количество вычислительных ядер для получения наибольшей производительности, но сейчас в этом необходимости нет. Также утверждается, что AMD представит линейку настольных процессоров AMD Ryzen 9000 Granite Ridge вместе с новыми платформами AM5 на Computex 2024, а фактический запуск ожидается в июле 2024 года, что опережает грядущий релиз процессоров Intel поколения Arrow Lake, который должен быть ближе к концу третьего или началу четвёртого квартала 2024 года. Будет интересно посмотреть за их противостоянием.