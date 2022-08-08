AMD готовит линейку процессоров Ryzen 5000 «PRO»

AMD работает не только над встроенными процессорами AM4 для настольных ПК — новом листинге от инсайдера была показана грядущая линейка Ryzen 5000 «PRO». Несколько дней назад мы сообщали о линейке процессоров AMD Ryzen 5000 «Embedded» для настольных ПК для платформы AM4, и теперь Lenovo перечислила три SKU, которые станут частью линейки Ryzen 5000 «PRO», ​​запуск которой ожидается в ближайшее время. Трио процессоров было указано для системы Lenovo ThinkStation P358 Tower, которая разработана на основе платформы AM4 с разъемами и поддержкой памяти DDR4-3200 (Non-ECCC). Из данной информации видно, что в работе находится как минимум три процессора AMD Ryzen 5000 «PRO» на базе архитектуры ядра Zen 3. К ним относятся Ryzen 9 PRO 5945, Ryzen 7 PRO 5845 и Ryzen 5 PRO 5645.

Согласно спецификациям, чип Ryzen 9 имеет до 12 ядер, чип Ryzen 7 получит 8 ядер, а чип Ryzen 5 будет принять 6-ядерный дизайн. Линейка Ryzen 5000 «Embedded» включает 10-ядерный SKU в серии Ryzen 9, так что это также может быть возможной конфигурацией SKU для определенного сегмента PRO. Глядя на текущие предложения AMD Ryzen PRO AM4, мы видим, что компания в основном полагалась на свои APU Ryzen 5000 и Ryzen 4000 для платформы, тогда как последними предложениями подходящих процессоров были чипы Ryzen 3000 на основе архитектуры ядра Zen 2. Интересно, как на это отреагирует компания Intel, которой нужно придумать конкурента для грядущих процессоров. Возможно, придется переработать новое поколение процессоров.
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