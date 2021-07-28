AMD готовит новые процессоры и видеокарты для релиза в 2022 году

Некоторое время назад появилась информация от инсайдеров о том, что следующее поколение процессоров и графических процессоров AMD появится в 2022 году. Сегодня данная информация стала более определенной после того, как генеральный директор AMD Лиза Су изложила следующие шаги компании в недавнем отчете о прибылях и убытках производителя. Су заявляет, что компания остается «на пути» к выпуску архитектур Zen 4 CPU и RDNA 3 GPU в следующем году. AMD, возможно, понадобится скорейший выпуск Zen 4, поскольку она столкнется с конкурентом Intel, который, как ожидается, представит свои процессоры Alder Lake в конце этого года. Эти чипы уже выглядят так, как будто они превзойдут текущий ассортимент AMD, и к 2022 году мы ожидаем процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения с еще большим повышением производительности.

Соответственно, инсайдер предполагает, что новые графические процессоры AMD могут быть выпущены очень близко к будущим видеокартам NVIDIA RTX 40, которые также должны появиться в следующем году. Первоначальные слухи предполагают, что эти карты AMD могут обеспечить в три раза большую производительность по сравнению с лучшими видеокартами компании, что является хорошим предзнаменованием для игровых мониторов с частотой 480 Гц, которые мы скоро увидим. Остаётся лишь надеяться, что производитель сможет реализовать достаточно видеокарт, чтобы пользователи могли купить новое железо и играть с комфортом, а майнеры останутся за бортом.