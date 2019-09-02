AMD готовит процессор Renoir следующего поколения с поддержкой LPDDR4X-4266

С самого начала линейка процессоров AMD Ryzen для рынка ноутбуков поддерживала текущий стандарт памяти DDR4, но не LPDDR4X. Это может измениться очень скоро, так как последние исправления для Linux предполагают, что APU следующего поколения от AMD будут загружаться с низким энергопотреблением и на высоких частотах. Если верить исправлениям, то грядущий APU, под кодовым именем Renoir, станет первым интегрированным процессором AMD, поддерживающим формат LPDDR4X-4266.

Для сравнения, большинство ноутбуков AMD, предлагаемых сегодня, работают на обычной памяти DDR4-2400. Эти скорости ни в коем случае не медленные, но они бледнеют по сравнению с быстрыми форматами памяти DDR4-3200 и LPDDR4-3733, которые предлагают новые ноутбуки Intel Ice Lake. Ожидается, что новый процессор представят уже в 2020 году.