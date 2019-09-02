AMD готовит процессор Renoir следующего поколения с поддержкой LPDDR4X-4266

2019-09-02, Автор - Anna; Продукт - AMD Renoir ; [75]
С самого начала линейка процессоров AMD Ryzen для рынка ноутбуков поддерживала текущий стандарт памяти DDR4, но не LPDDR4X. Это может измениться очень скоро, так как последние исправления для Linux предполагают, что APU следующего поколения от AMD будут загружаться с низким энергопотреблением и на высоких частотах. Если верить исправлениям, то грядущий APU, под кодовым именем Renoir, станет первым интегрированным процессором AMD, поддерживающим формат LPDDR4X-4266.

Для сравнения, большинство ноутбуков AMD, предлагаемых сегодня, работают на обычной памяти DDR4-2400. Эти скорости ни в коем случае не медленные, но они бледнеют по сравнению с быстрыми форматами памяти DDR4-3200 и LPDDR4-3733, которые предлагают новые ноутбуки Intel Ice Lake. Ожидается, что новый процессор представят уже в 2020 году.

Комментарии и отзывы AMD Renoir
Redmi TV 70 с 4K HDR экраном...
Redmi TV 70 с 4K HDR экраномXiaomi в четверг представила первый Smart TV под брендом Redmi в Китае на мероприятии в Пекине. Xiaomi в...
Xiaomi Mi TV 4A Pro...
Xiaomi Mi TV 4A ProВ своем твиттере Sudeep Sahu от Xiaomi объявил о выходе обновления Android Pie для 32-дюймовых моделей Mi...
Компания Qualcomm нацелена на расширение...
Компания Qualcomm нацелена на расширениеQualcomm является крупнейшим поставщиком чипов для мобильных телефонов. Техническая компания внедряет чи...
Microsoft проводит мероприятие 2 октября...
Microsoft проводит мероприятие 2 октябряMicrosoft разослала приглашения на пресс-мероприятие в октябре, где компания расскажет о своих следующих ...
Samsung Galaxy Home Mini Smart Speaker...
Samsung Galaxy Home Mini Smart SpeakerSamsung Galaxy Home Mini впервые появился в октябре. Его бета-версия теперь открыта для приложений до 1 с...
Microsoft HoloLens 2 появится в продаже ...
Microsoft HoloLens 2 появится в продаже В начале этого года Microsoft представила свою гарнитуру Windows Mixed-реальности второго поколения - Hol...
Samsung Galaxy A90 5G...
Samsung Galaxy A90 5GПару дней назад на сайте Samsung в Южной Корее якобы был замечен официальный промо-слайд Samsung Galaxy A...
В умных очках North Focals появилась тес...
В умных очках North Focals появилась тесNorth добавила встроенную поддержку уведомлений Android в свои умные очки Focals. Используя новые функции...


Обзор Razer Viper (RZ01-02550100-R3M1). Легкая и надежная игровая мышкаОбзор Razer Viper (RZ01-02550100-R3M1). Легкая и надежная игровая мышка
Тестирования диска корпоративного класса Seagate Exos x16 объемом 16 ТБ (ST16000NM001G)Тестирования диска корпоративного класса Seagate Exos x16 объемом 16 ТБ (ST16000NM001G)
Обзор Smarterra FitMaster Aura. Умные часы на все случаи жизниОбзор Smarterra FitMaster Aura. Умные часы на все случаи жизни
Обзор NAVITEL TC500. Автомобильный термоподстаканникОбзор NAVITEL TC500. Автомобильный термоподстаканник
Обзор плюсов и минусов Nokia 2.2. Очень дешевый смартфон со сменной батареейОбзор плюсов и минусов Nokia 2.2. Очень дешевый смартфон со сменной батареей
Обзор Wreckfest. Лучшая гонка на PS4?...
Обзор Wreckfest. Лучшая гонка на PS4?В середине лета 2018 года гонка Wreckfest вышла на персональных компьютерах и порадовала преданных фанато...
Предварительный обзор Cougar Vantar MX. ...
Предварительный обзор Cougar Vantar MX. В эру механических клавиатур, когда про мембрану уже многие попросту забыли, крупным производителям стано...
Предварительный обзор ASUS Chromebook C4...
Предварительный обзор ASUS Chromebook C4Уже завтра начинается учебный процесс и многие пользователи думают о том, какой бы ноутбук себе приобрест...
Предварительный обзор Lian Li O11 Dynami...
Предварительный обзор Lian Li O11 DynamiДавайте посмотрим на достаточно интересный современный компьютерный корпус, который создавали специально ...
BQ и ХК «Спартак» подписали договор о па...
BQ и ХК «Спартак» подписали договор о па 29 августа в Музее хоккея прошла пресс-конференция, которая была посвящена подписанию контракта о сотру...
Обзор Mekabolt. Идеальный платформер...
Обзор Mekabolt. Идеальный платформерНекоторые разработчики наотрез отказываются принимать тот факт, что большая часть современных геймеров не...
Предварительный обзор Meizu 16s Pro. Дос...
Предварительный обзор Meizu 16s Pro. ДосБуквально недавно мы писали о том, что компания Meizu официально закрыла массу своих магазинов, сократила...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. Пиксельна...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. ПиксельнаИногда на глаза попадаются весьма неплохие игры, которые вроде и не обладают серьезным бюджетом, но в цел...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip ...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip Современные ноутбуки в большинстве своем выходят на процессорах Intel и показывают нам неплохую производи...
Предварительный обзор Philips PicoPix Ma...
Предварительный обзор Philips PicoPix MaЕсли вы давно мечтали о проекторе, который можно спокойно уместить в своем рюкзаке или даже просто носить...
Обзор Control. Весьма достойный релиз...
Обзор Control. Весьма достойный релизВ релиз отправилась Control — достаточно достойная игра с увлекательным сюжетом, необычным геймплеем и пр...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300Сегодня мы поговорим о достаточно интересном ноутбуке, который выглядит круто, у него весьма привлекатель...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor