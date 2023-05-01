AMD готовит процессоры на Zen 5 к релизу в 2024 году

AMD продолжает ускорять темп экспансии на рынок пользовательских решений, что подтверждается рядом новых процессоров, упомянутых в сегодняшнем слитом отчёте издания DigiTimes. Наибольший интерес для энтузиастов, вероятно, представляют новые процессоры Ryzen 8000 Granite Ridge, которые, как утверждается, представят ядра Zen 5 в конце 2024 года. Однако, по информации инсайдеров, AMD не планирует переводить на более продвинутые процессы TSMC настольные и мобильные чипы до 4 нм до 2026 года. При этом AMD планирует обновить свои серверные предложения новой серией процессоров Epyc в 2025 году и инсайдеры указывают на то, что это может быть первый чип AMD, изготовленный на 3 нм.

Пользователи HEDT (решения для высокопроизводительных рабочих станций) также получат обновление в 2025 году, когда появятся процессоры Shimada Peak Threadripper, если дорожная карта, слитая поставщиками секретной информации, на самом деле верна. Неизвестно, будут ли эти мощные чипы с высоким количеством ядер основаны на 4 или 6 нм процессах TSMC, однако, скорее всего, они будут основаны на архитектуре Zen 5. Пока что это всё информация от инсайдеров и говорить о реальной производительности данного решения пока что проблематично, но производитель, вероятно работает в том направлении, чтобы покорить рынок, длительное время контролируемый компанией Intel. Всё же у AMD пока что процент рынка меньше, но новые решения позволят увеличить долю рынка и повысить прибыль.