AMD готовит процессоры на Zen 5 к релизу в 2024 году

Пользователи HEDT (решения для высокопроизводительных рабочих станций) также получат обновление в 2025 году, когда появятся процессоры Shimada Peak Threadripper, если дорожная карта, слитая поставщиками секретной информации, на самом деле верна. Неизвестно, будут ли эти мощные чипы с высоким количеством ядер основаны на 4 или 6 нм процессах TSMC, однако, скорее всего, они будут основаны на архитектуре Zen 5. Пока что это всё информация от инсайдеров и говорить о реальной производительности данного решения пока что проблематично, но производитель, вероятно работает в том направлении, чтобы покорить рынок, длительное время контролируемый компанией Intel. Всё же у AMD пока что процент рынка меньше, но новые решения позволят увеличить долю рынка и повысить прибыль.