AMD готовит сразу два новых процессора с 3D V-Cache

Новая модель получит дополнительные 64 МБ 3D V-Cache на втором кристалле, то есть оба CCD будут иметь 3D-буфер, что даст рекордные 192 МБ кэша — такой объём раньше не встречался ни в одном массовом десктопном процессоре. Если утечка подтвердится, это станет первым потребительским процессор от AMD с двухкристальной реализацией 3D V-Cache. Ранее AMD заявляла, что подобные решения нецелесообразны из-за высокой себестоимости. Однако, возможно, компания всё же увидела рыночную нишу для данного решения. Учитывая, что Ryzen 9 9950X3D стоит 699 долларов, новая модель, скорее всего, будет предлагаться за 799 долларов и выше. Либо AMD может немного снизить цену текущей модели, а новый чип выдвинуть в качестве флагмана. В любом случае это будет крайне интересное решение для заядлых геймеров, которые хотят лучший чип.