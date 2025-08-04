AMD готовит сразу два новых процессора с 3D V-Cache

Согласно новой информации от известного инсайдера, AMD готовит серьёзное расширение линейки процессоров Ryzen 9000 с технологией 3D V-Cache, основанных на архитектуре Zen 5. Сейчас компания уже предлагает модели Ryzen 7 9800X3D (8 ядер) и Ryzen 9 9950X3D (16 ядер), но в разработке, судя по всему, находятся ещё две новые версии. Одна из них — тоже 16-ядерная модель с 32 потоками, которая, вероятно, войдёт в серию Ryzen 9, и она выйдет с TDP 200 Вт и кэшем объёмом 192 МБ. Для сравнения — Ryzen 9 9950X3D предлагает 16 ядер, 32 потока, буст до 5,7 ГГц, TDP 170 Вт и 128 МБ кэша L3 (64 МБ 3D V-Cache + 32 МБ на кристалле в одном CCD, плюс стандартные 32 МБ во втором).

Новая модель получит дополнительные 64 МБ 3D V-Cache на втором кристалле, то есть оба CCD будут иметь 3D-буфер, что даст рекордные 192 МБ кэша — такой объём раньше не встречался ни в одном массовом десктопном процессоре. Если утечка подтвердится, это станет первым потребительским процессор от AMD с двухкристальной реализацией 3D V-Cache. Ранее AMD заявляла, что подобные решения нецелесообразны из-за высокой себестоимости. Однако, возможно, компания всё же увидела рыночную нишу для данного решения. Учитывая, что Ryzen 9 9950X3D стоит 699 долларов, новая модель, скорее всего, будет предлагаться за 799 долларов и выше. Либо AMD может немного снизить цену текущей модели, а новый чип выдвинуть в качестве флагмана. В любом случае это будет крайне интересное решение для заядлых геймеров, которые хотят лучший чип.
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