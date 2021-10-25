AMD готовит вычислительный ускоритель MI250X

AMD готовит обновление своей линейки вычислительных ускорителей с новым MI250X. Основанный на архитектуре CDNA2 и построенный на существующем узле 7 нм, MI250X будет сопровождаться более доступным вариантом - MI250.

Согласно утечкам, опубликованным ExecutableFix, MI250X содержит колоссальные 110 вычислительных блоков (7040 потоковых процессоров), работающих на частоте 1,70 ГГц. Пакет включает 128 ГБ памяти HBM2E и пакет TDP 500 Вт. Что касается предполагаемых показателей производительности, ожидается, что он будет предлагать пропускную способность с двойной точностью (FP64) 47,9 TFLOP / s, то же самое с полной точностью (FP32) и 383 TFLOP / s с половинной точностью. Ожидается, что семейство вычислительных ускорителей AMD MI200 «Aldebaran» сравняется с ускорителями Intel «Ponte Vecchio» Xe-HPC и NVIDIA Hopper H100 в 2022 году.