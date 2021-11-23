AMD готовит видеокарты Radeon RX 6500 XT и RX 6400

AMD готовится дополнить свое семейство дискретных видеокарт серии Radeon RX 6000 двумя новыми SKU, RX 6500 XT и RX 6400. Эти два представляют собой самый маленький кристалл, основанный на графической архитектуре RDNA2 под кодовым названием Navi 24. RX 6500 XT максимально использует этот кремний, позволяя физически присутствовать всем 16 вычислительным блокам и обрабатывать до 1024 потоковых процессоров. RX 6400 значительно урезан, имеет 12 из 16 CU, что означает 768 потоковых процессоров.

Чип Navi 24 оснащен 64-битным интерфейсом памяти GDDR6, который соединен с 4 ГБ дискретной памяти на обоих SKU. Эта память работает со скоростью передачи данных 14 Гбит/с, что соответствует пропускной способности памяти 112 ГБ/с. RX 6500 XT может иметь достаточно мощности для киберспортивных игр с разрешением 1080p, в то время как RX 6400 больше похож на карту, которую вы купили бы только потому, что вашему процессору не хватает встроенной графики. На данный момент неизвестно, совместим ли Navi 24 с DirectX 12 Ultimate. Ожидается, что обе карты будут выпущены в первом квартале 2022 года.