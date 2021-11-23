AMD готовит видеокарты Radeon RX 6500 XT и RX 6400

Чип Navi 24 оснащен 64-битным интерфейсом памяти GDDR6, который соединен с 4 ГБ дискретной памяти на обоих SKU. Эта память работает со скоростью передачи данных 14 Гбит/с, что соответствует пропускной способности памяти 112 ГБ/с. RX 6500 XT может иметь достаточно мощности для киберспортивных игр с разрешением 1080p, в то время как RX 6400 больше похож на карту, которую вы купили бы только потому, что вашему процессору не хватает встроенной графики. На данный момент неизвестно, совместим ли Navi 24 с DirectX 12 Ultimate. Ожидается, что обе карты будут выпущены в первом квартале 2022 года.