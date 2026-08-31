Планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max в тесте GeekBench набрал 3473/13229 баллов

Следующее флагманское Android-устройство Xiaomi в виде планшета получит процессор собственной разработки Xring O3 — эта информация всплыла благодаря появлению данных в бенчмарке Geekbench. Модель Xiaomi Pad 9 Pro Max (индекс M367FC) показала результат в 3471 балл в тесте с одним ядром и 13229 баллов при задействовании всех ядер. Использовалась шестая версия Geekbench, однако цифры достаточно ясно отражают производительность Xring O3. Показатель в однопоточном режиме оказывается чуть скромнее, чем у Snapdragon 8 Elite Gen 5, зато в многопоточном тесте преимущество достигает 15–20 процентов.

В составе чипа Xiaomi находится десять вычислительных ядер: два работают на тактовой частоте 4,36 ГГц, четыре — на 3,69 ГГц, и еще четыре — на 3,15 ГГц. Протестированный образец имел 16 ГБ оперативной памяти и функционировал под управлением Android 17. По предварительным данным, компания готовит к выпуску три версии линейки Pad 9: обычную модель Pad 9 с экраном 11,2 дюйма, более продвинутую Pad 9 Pro с дисплеем 12,5 дюйма и старшую Pad 9 Pro Max, диагональ которой составит 13,3 дюйма.
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