AMD готовится разбить Intel на рынке серверных процессоров

С учетом сказанного, сегодня речь идет о процессоре AMD EPYC 9654, который представляет собой модель Genoa с 96 ядрами и 192 потоками. Этот чип был протестирован в конфигурации с двумя сокетами, с базовой тактовой частотой 2 ГГц и тактовой частотой разгона, которая колеблется от 2,15 до 3,7 ГГц при максимальном TDP 360 Вт. Это всего лишь технический образец, поэтому имейте в виду, что конечная производительность может значительно улучшиться. Этот чип также не является флагманом, поскольку инсайдер утверждает, что EPYC 9664 тоже существует. Мы знаем, что Genoa будет максимально использовать 96 ядер в общей сложности 12 CCD (каждая с 8 ядрами), так что это может быть чип, оптимизированный для высоких тактовых частот, с более высоким TDP. По сравнению с Milan-X, процессор Genoa EPYC 9654 от AMD имеет 384 МБ кэш-памяти L3 и 96 МБ кэш-памяти L2 (по 1 МБ на ядро). Таким образом, это в общей сложности 480 МБ кэш-памяти, но в следующем году Genoa также получит вариант 3D V-Cache, известный как Genoa-X, который будет иметь до 1248 МБ общего кэша (384 МБ L3 + 96 МБ L2 + 768 МБ V).