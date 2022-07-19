AMD готовится разбить Intel на рынке серверных процессоров

Процессоры AMD EPYC Genoa собираются предложить безумное увеличение производительности для сегмента серверов x86, как мы видели в просочившихся тестах несколько дней назад, и теперь мы можем увидеть еще лучший тизер производительности в виде тестов кэша и задержки для лучший процессор EPYC 9654, который поддерживает до 96 ядер и полностью разбивает процессоры AMD Milan-X с его огромными показателями пропускной способности между кэшами. Последние тесты производительности снова просочились от инсайдера Yuuki_AnS, который поделился данными о кеше и задержке как для чипа AMD EPYC 9654 «Genoa», так и для чипа Intel Xeon Platinum 8480+ «Sapphire Rapids-SP». Возможно, вы помните, что в начале этого года тот же инсайдер также опубликовал данные о кеше и задержке для AMD EPYC Milan-X и очень раннего процессора Sapphire Rapids-SP. С тех пор красная команда отправляет своим клиентам Milan-X и готовится к запуску процессоров Genoa, но Intel еще не выпустила свои чипы Sapphire Rapids-SP, которые сталкиваются с задержкой в производстве.

С учетом сказанного, сегодня речь идет о процессоре AMD EPYC 9654, который представляет собой модель Genoa с 96 ядрами и 192 потоками. Этот чип был протестирован в конфигурации с двумя сокетами, с базовой тактовой частотой 2 ГГц и тактовой частотой разгона, которая колеблется от 2,15 до 3,7 ГГц при максимальном TDP 360 Вт. Это всего лишь технический образец, поэтому имейте в виду, что конечная производительность может значительно улучшиться. Этот чип также не является флагманом, поскольку инсайдер утверждает, что EPYC 9664 тоже существует. Мы знаем, что Genoa будет максимально использовать 96 ядер в общей сложности 12 CCD (каждая с 8 ядрами), так что это может быть чип, оптимизированный для высоких тактовых частот, с более высоким TDP. По сравнению с Milan-X, процессор Genoa EPYC 9654 от AMD имеет 384 МБ кэш-памяти L3 и 96 МБ кэш-памяти L2 (по 1 МБ на ядро). Таким образом, это в общей сложности 480 МБ кэш-памяти, но в следующем году Genoa также получит вариант 3D V-Cache, известный как Genoa-X, который будет иметь до 1248 МБ общего кэша (384 МБ L3 + 96 МБ L2 + 768 МБ V).
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