AMD хочет получить от TSMC техпроцесс в 2 нм

Новые технологии на рынке процессоров вещь достаточно многогранная — какие-то нововведения дают реальный прирост производительности, другие нацелены больше на пиар и привлечение внимания. Но сейчас AMD занимается тем, что позволит компании в будущем получить реальное преимущество над конкурентами по рынку — глава AMD сегодня приехала на завод TSMC, чтобы обсудить с руководством производства вопрос использования новых технологических процессов, которые будут реализованы в процессорах компании будущего поколения. И хотя пока что никаких результатов, конечно, нет, производитель явно не просто так принимает у себя главу компании, которая производит целую тонну процессоров в год. Скорее всего, в грядущем будущем можно будет узнать море интересных деталей.

Но уже сейчас стоит сказать, что процессоры нового поколения AMD нацелены на технологический процесс 2 и 3 нанометра. Сначала, конечно, будет использоваться вариант на 3 нанометра — его релиз запланирован на 2024 год, так что в следующем поколении ждать заметного апгрейда не стоит. И чисто технически TSMC сможет производить процессоры компании по технологическому процессу в 2 нанометра уже к 2026 году, что позволит предоставить потенциальным покупателям совершенно уникальную возможность завладеть передовым процессором. Сейчас об этом говорить ещё рано, но TSMC в этом плане всегда придерживается своих дорожных карт, а значит, можно смело ожидать запуска процессоров нового поколения.