AMD и Mercedes-AMG Petronas F1 продолжают сотрудничество

Используя процессоры AMD EPYC, команда Mercedes-AMG Petronas F1 раздвигает границы возможного с CFD, разрабатывая новаторскую аэродинамику и обеспечивая соотношение цены и качества, необходимое для соответствия бюджетным требованиям, установленным Международной автомобильной федерацией. Это помогло команде выиграть чемпионат конструкторов F1 2021 года. «Мы гордимся тем, что сотрудничаем с действующими чемпионами среди конструкторов, командой Mercedes-AMG Petronas Formula One, работающей на переднем крае гонок и технологий», — сказал Дэн Макнамара, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения серверов AMD.

«Компания AMD помогла нам добиться более высокой итеративной производительности, сократив время вдвое благодаря ускорению вычислений на 20 процентов». — Саймон Уильямс, руководитель отдела программного обеспечения Aero в Mercedes AMG Petronas F1.