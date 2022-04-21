AMD и Mercedes-AMG Petronas F1 продолжают сотрудничество

Используя процессоры AMD EPYC, команда Mercedes-AMG Petronas F1 раздвигает границы возможного с CFD, разрабатывая новаторскую аэродинамику и обеспечивая соотношение цены и качества, необходимое для соответствия бюджетным требованиям, установленным Международной автомобильной федерацией. Это помогло команде выиграть чемпионат конструкторов F1 2021 года. «Мы гордимся тем, что сотрудничаем с действующими чемпионами среди конструкторов, командой Mercedes-AMG Petronas Formula One, работающей на переднем крае гонок и технологий», — сказал Дэн Макнамара, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения серверов AMD.

«Компания AMD помогла нам добиться более высокой итеративной производительности, сократив время вдвое благодаря ускорению вычислений на 20 процентов». — Саймон Уильямс, руководитель отдела программного обеспечения Aero в Mercedes AMG Petronas F1.
Подробности Intel об ускорителе Ponte Vecchio…
Подробности Intel об ускорителе Ponte VecchioВо время Международной конференции по твердотельным накопителям (ISSCC) 2022, компания Intel подробно рас…
AMD Ryzen 7 5800X3D на 9% быстрее, чем 5800X…
AMD Ryzen 7 5800X3D на 9% быстрее, чем 5800XНеизвестный пользователь имеющий доступ к образцу процессора AMD Ryzen 7 5800X3D, опубликовал некоторые и…
Ожидается, что доля MediaTek на рынке чипов для смартфонов в…
Ожидается, что доля MediaTek на рынке чипов для смартфонов вMediaTek достигла рекордной выручки в размере 17,6 млрд долларов в 2021 году, при этом операционная маржа…
Intel выпускает новые процессоры Xeon D-2700 и Xeon D-1700…
Intel выпускает новые процессоры Xeon D-2700 и Xeon D-1700Новые процессоры Intel Xeon D-2700 и Xeon D-1700 основаны на микроархитектуре Intel Sunny Cove и поддержи…
Samsung Exynos теряет долю рынка…
Samsung Exynos теряет долю рынкаSamsung явно теряет свою долю на рынке мобильных процессоров. Популярность чипсетов Exynos упала, посколь…
Intel, AMD, Arm и другие совместно работают над UCIe (Univer…
Intel, AMD, Arm и другие совместно работают над UCIe (UniverIntel вместе с AMD, Arm, Google Cloud, Meta, Microsoft Corp., Qualcomm Inc., Samsung и Taiwan Semiconduct…
AMD Radeon RDNA2 680M iGPU превосходит дискретный GPU NVIDIA…
AMD Radeon RDNA2 680M iGPU превосходит дискретный GPU NVIDIAНедавно анонсированные мобильные процессоры AMD Ryzen серии 6000 Zen 3+ отличаются значительным улучшение…
MediaTek Dimensity 9000 превосходит Snapdragon 8 Gen 1 и Exy…
MediaTek Dimensity 9000 превосходит Snapdragon 8 Gen 1 и ExyПроцессоры высшего уровня от MediaTek, Qualcomm и Samsung уже официально представлены, а Snapdragon 8 Gen…
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor