AMD и Samsung работают вместе

2019-06-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - AMD; [87]
Появились весьма неожиданные новости — компании AMD и Samsung заключили договор о партнерстве и теперь будут работать над графическими решениями вместе. Это очень сильная команда, ведь Samsung производит новаторскую память, которую можно использовать в видеокартах нового поколения от AMD, а сама AMD делает шикарные процессоры как для настольных, так и для мобильных платформ. Вместе эти два гиганта смогут вывести индустрию на совершенно новый уровень и представить технологии, которые ранее были недоступны «одиночкам». Будем надеяться, что вскоре нам покажут нечто крутое, чтобы конкуренты тоже зашевелились и подумали над тем, чтобы удивить пользователей своими разработками. Пока что это лишь проект на бумаге, без релиза.


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